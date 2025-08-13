Ha sido un Centenario de pocas luces. Colo Colo no ha sabido darle vuelta a una situación oscura que se fue creando en la previa de la celebración de los cien años y, hasta ahora, siguen los coletazos de aquello.

Sin embargo, el 19 de abril, asistieron al Estadio Monumental varias figuras históricas del club más popular de Chile. Uno de ellos fue Carlos Caszely, emblema del Cacique y del fútbol nacional, en general.

Allí se le vio compartiendo con varios históricos y fue muy viralizada una imagen suya con Marcelo Barticciotto. Sin embargo, en los últimos días ha hecho noticia no por el club de sus amores, sino por política.

ver también En su día mundial: La alineación histórica de futbolistas chilenos que se lucieron con su zurda

Juan Cristóbal Guarello defiende a Carlos Caszely y se hace viral

Tras decir que José Antonio Kast era un fascista, algunos adeptos del candidato presidencial se lanzaron en contra de Caszely. Uno de los que lo hizo fue Pancho Orrego, ex candidato a gobernador por la Región Metropolitana, quien hizo un llamado para que el ex Colo Colo “se eduque”.

Poco le duró la pachotada al panelista de Sin Filtros. Juan Cristóbal Guarello rápidamente le respondió, asegurando que “Carlos Caszely ha estado en la primera línea de la Historia de Chile, te guste o no“.

“Ha sido testigo de primera mano de la Historia de Chile de los últimos sesenta años. Es difícil que sea ignorante en materia política, puede ser que a ti Orrego no te gusten sus opiniones o que creas que Kast no es un fascista. Pero decir que Caszely es un ignorante político, es ser un ignorante de la Historia“, dijo en el capítulo dominical de La Hora de King Kong.

Publicidad

Publicidad

Caszely estuvo en la celebración del Centenario | Photosport

Más de 12 mil Me Gusta y contando…

El video con la respuesta de Guarello a Orrego, subido a Instagram, rápidamente causó furor. Es por eso que ya acumula más de 12.800 Me Gusta, en 24 horas. Además, más de mil personas lo han comentado.