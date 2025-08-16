Horrible momento de Colo Colo. El cuadro popular viene de caer goleado ante Universidad Católica en el Clásico jugado en el Estadio Monumental. Jorge Almirón estaría preparando sus maletas.

Tal como aseguró Aníbal Mosa, el DT del Cacique aceptó arreglar su salida del club. Para ello se trabajará durante la semana, aunque el argentino muestra, por fin, disposición para dejar la banca.

No obstante, no ha sido el único que ha sido criticado en el elenco albo. Uno que se ganó los chiflidos en el duelo ante la UC fue Arturo Vidal, que hizo un mal partido en Macul. Una jugada de él se hizo viral.

Viral sin querer: la delirante jugada de Arturo Vidal

Primer tiempo del duelo entre Colo Colo y Universidad Católica y ya el Cacique hacía agua por todas partes. Sin embargo, intentaba ponerle algo de pundonor a la caída, acechando el área cruzada.

Allí sucedió la jugada que fue replicada por la cuenta de X, Chilensis Fútbol. Javier Correa se desplegó por la izquierda y mandó un centro al área como último recurso. Arturo Vidal, que estaba cerca del punto penal, mandó una volea… ¡En el aire! La pelota ya había sido despejada.

Arturo Vidal tuvo un mal partido ante la UC.

El video, subido a la nombrada cuenta, ya suma, en menos de 24 horas, más de 53 mil visualizaciones, 235 retweet y más de mil Me Gusta. Hilarante y chistoso lo del King.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo tendrá un partido trascendental, el próximo viernes 22 de agosto. El Cacique, probablemente sin Almirón en la banca, enfrentará a Palestino, a las 18:00 horas.

