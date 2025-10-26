Golazos, VAR y Liderato: Real Madrid se queda con El Clásico ante un opaco Barcelona

Este domingo mientras en Chile se jugaba el Clásico Universitario entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile, en España estaban atento a una nueva edición de El Clásico entre Real Madrid y Barcelona, duelo jugado en el Bernabéu y que terminó con un importante triunfo para los Merengues.

Así es, porque los dirigidos por Xabi Alonso se llevaron la victoria por un marcador de 2-1 ante un Barcelona que nunca estuvo cómodo y que si no hubiese sido por la actuación Szczesny hubiesen sido ampliamente dominados en el marcador.

En el primer tiempo, el gran protagonista fue Kylian Mbappé, el francés anotó un verdadero golazo en el minuto 11 del encuentro desde fuera del área, gol que finalmente fue anulado por una posición de adelanto milimétrica que sin duda podría marcar un precedente para el futuro.

El campeón del mundo, sin embargo, tendría su revancha a los 22 minutos cuando aprovechó un gran pase entre líneas de Bellingham y batió al portero culé para marcar el 1-0 transitorio.

Barcelona dio indicios de despertar tras el gol local y en su mejor momento fue Fermín López Marín, quien marcó la conquista que a la postre sería solamente el descuento blaugrana.

Szczesny, la gran figura del Barca hoy, volvió a sufrir en el primer tiempo cuando nuevamente no pudo hacer nada ante el poderío ofensivo madrileño. En específico fue en el minuto 43’ cuando Jude Bellingham aprovechó una gran jugada en el área visitante y tras un centro bombeado al área chica batió sin resistencia a los catalanes, decretando así el 2-1 definitivo.

Tras este gol, el partido se mantuvo igual, el Real Madrid buscó más el gol del triunfo definitivo, incluso fallando un penal y convirtiendo otros dos goles, obras del propio Mbappé y Bellingham, conquistas que, sin embargo, fueron correctamente anuladas por el árbitro por fuera de juego.

Por otro lado, hubo un Barcelona que se mantuvo principalmente a la espera de un contrataque que casi nunca se dio y que no contó con gran actuación de Lamine Yamal, joven cuya actuación distó bastante de sus mejores momentos.

Tabla de posiciones de la Liga de España:

Tras este triunfo del Real Madrid, la “Casa Blanca” se mantiene en el 1° puesto de la tabla de La Liga con 27 puntos, cinco más que el Barcelona, que a pesar de mantenerse segundo, se queda con 22 unidades.

