El fútbol español se prepara para uno de los duelos más esperados de la temporada: Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga. El Santiago Bernabéu será el escenario de este enfrentamiento, con un Kylian Mbappé liderando como goleador con 10 tantos, que convierte a los Merengues en principales candidatos al triunfo.
Por su parte, el Barcelona llega motivado tras una contundente victoria en la Champions League y con un historial favorable reciente: acumula cuatro Clásicos consecutivos ganados, con Lamine Yamal brillando como una de sus grandes figuras.
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Barcelona y dónde ver EN VIVO?
Real Madrid vs. Barcelona, juegan este domingo 26 de octubre, desde las 12:15 hrs de Chile, en el Estadio Santiago Bernabéu, por la Liga de España.
Es en ese contexto que se confirmó que el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, será transmitido en nuestro país exclusivamente por la señal de ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:
ESPN
- VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
- DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)
- ENTEL: 212 (HD)
- CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
- GTD/TELSUR: 84 (SD)
- MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
- TU VES: 508 (SD)
- ZAPPING: 90 (HD)
En el resto de LATAM el Clásico también irá por la señal de ESPN.
Si prefieres verlo de manera ONLINE, el Clásico Madrid-Barca también será transmitido por la plataforma Disney+, en cualquiera de sus planes, es decir, seas suscriptor de Premium o Estándar.
- En Chile, los planes de Disney+ parten desde los 8.490 por mes (estándar con anuncios) y puedes suscribirte ingresando a disneyplus.com.