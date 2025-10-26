Es tendencia:
La Liga Española

Real Madrid vs. Barcelona: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el Clásico de LaLiga

Este fin de semana viviremos una nueva edición del "Clásico" en el Bernabéu de Madrid.

Por Franccesca Arnechino

Real Madrid y Barcelona se miden este domingo 26 de octubre en el Bernabéu.
© Getty ImagesReal Madrid y Barcelona se miden este domingo 26 de octubre en el Bernabéu.

El fútbol español se prepara para uno de los duelos más esperados de la temporada: Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga. El Santiago Bernabéu será el escenario de este enfrentamiento, con un Kylian Mbappé liderando como goleador con 10 tantos, que convierte a los Merengues en principales candidatos al triunfo.

Por su parte, el Barcelona llega motivado tras una contundente victoria en la Champions League y con un historial favorable reciente: acumula cuatro Clásicos consecutivos ganados, con Lamine Yamal brillando como una de sus grandes figuras.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Barcelona y dónde ver EN VIVO?

Real Madrid vs. Barcelona, juegan este domingo 26 de octubre, desde las 12:15 hrs de Chile, en el Estadio Santiago Bernabéu, por la Liga de España.

Es en ese contexto que se confirmó que el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, será transmitido en nuestro país exclusivamente por la señal de ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 84 (SD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (SD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Fue compañero de Messi, subcampeón del mundo y recuerda a Arturo Vidal: "Espectacular…"

Fue compañero de Messi, subcampeón del mundo y recuerda a Arturo Vidal: “Espectacular…”

En el resto de LATAM el Clásico también irá por la señal de ESPN.

Si prefieres verlo de manera ONLINE, el Clásico Madrid-Barca también será transmitido por la plataforma Disney+, en cualquiera de sus planes, es decir, seas suscriptor de Premium o Estándar.

