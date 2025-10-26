El fútbol español se prepara para uno de los duelos más esperados de la temporada: Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga. El Santiago Bernabéu será el escenario de este enfrentamiento, con un Kylian Mbappé liderando como goleador con 10 tantos, que convierte a los Merengues en principales candidatos al triunfo.

Por su parte, el Barcelona llega motivado tras una contundente victoria en la Champions League y con un historial favorable reciente: acumula cuatro Clásicos consecutivos ganados, con Lamine Yamal brillando como una de sus grandes figuras.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Barcelona y dónde ver EN VIVO?

Real Madrid vs. Barcelona, juegan este domingo 26 de octubre, desde las 12:15 hrs de Chile, en el Estadio Santiago Bernabéu, por la Liga de España.

Es en ese contexto que se confirmó que el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, será transmitido en nuestro país exclusivamente por la señal de ESPN , en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

En el resto de LATAM el Clásico también irá por la señal de ESPN.

Si prefieres verlo de manera ONLINE, el Clásico Madrid-Barca también será transmitido por la plataforma Disney+, en cualquiera de sus planes, es decir, seas suscriptor de Premium o Estándar.

