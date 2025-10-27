El triunfo de Universidad Católica sobre Universidad de Chile en el clásico disputado en el Claro Arena marcó que hay muchos jugadores reservas que están lejos del nivel de los titulares en los azules.

Uno de ellos fue Nicolás Fernández, el lateral derecho, quien tuvo problemas para controlar a Eduard Bello e incluso se llevó unas palabras no muy afortunadas de Johnny Herrera.

Herrera critica a Nico Fernández en U. de Chile

Una vez terminado el encuentro, Bello fue invitado al post partido de la transmisión oficial de TNT Sports. Y ahí fue donde dejó en ridículo a Fernández

“Nico Fernández todavía lo anda buscando en la orilla”, señaló con la cara de tres metros por la derrota que había sufrido U. de Chile, el equipo de sus amores.

Nicolás Fernández fue criticado por Johnny Herrera al no parar a Eduard Bello

Luego señaló Herrera que “atacar el área es mérito del delantero, por eso se le dice al defensa que se pare fuera del área. Pero hay mérito tuyo (de Bello) de ir a encararlo siempre, de ir para adelante”.

Además, fue buen perdedor y no le echó la culpa al empedrado. “Ganaron bien”, indicó para dejar en claro que el triunfo de los cruzados fue justo en el clásico jugado en el Claro Arena.

Ahora la U tendrá la chance de poder lavar las heridas en Copa Sudamericana este jueves, cuando enfrenten a Lanús en la vuelta de las semifinales del torneo. Eso sí, Hormazábal será titular en vez de Nico Fernández.