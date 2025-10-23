Universidad de Chile sufrió una lamentable lesión en la previa del trascendental compromiso ante Lanús, por la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, que se jugará en el Estadio Nacional.

Fue el propio técnico Gustavo Álvarez quien reveló esta situación ante los medios, en la conferencia previa al choque contra los argentinos, donde descartó al jugador para el duelo en Ñuñoa.

“Tuvimos una semana larga de preparación. Después de mucho tiempo, pudimos recuperar a todos, a excepción de Nicolás Fernández que está con una molestia, la que por precaución no estará disponible y aspiramos que vuelva para el domingo”, explicó el técnico.

Pero ha surgido una información de último minuto en cuenta al regreso del ex Audax Italiano, donde se asegura que puede ser más tiempo en su recuperación total.

Nicolás Fernández fue titular ante Palestino.

Nicolás Fernández se puede perder la revancha ante Lanús

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregaron nuevos antecedentes de la situación de Nicolás Fernández, la gran baja que tiene Universidad de Chile para el partido ante Lanús en Santiago.

“El jugador Nicolás Fernández quedó al margen del partido contra Lanús por un desgarro en el soleo pierna izquierda”, explican en el mencionado medio.

“Se ha planificado una recuperación de dos semanas para su regreso a las canchas, en un panorama muy diferente al planteado por Álvarez en la última conferencia de prensa”, detallan.

“Bajo este diagnóstico, se perdería también el Clásico Universitario, además de la revancha ante Lanús en Buenos Aires, que definirá el camino de la U en la final de la Copa Sudamericana”, finalizan.

