Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

¿Qué canal transmite la final de la Copa Sudamericana? Atlético Mineiro vs. Lanús

Este sábado se disputa la gran final de la Copa Sudamericana entre ambos equipos que buscan coronarse campeón.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Final Copa Sudamericana 2025.
© GettyFinal Copa Sudamericana 2025.

Finalmente, este sábado se define al campeón de la Copa Sudamericana, gran final que enfrentará a dos grandes que lograron llegar a esta etapa: Atlético Mineiro y Lanús, ambos enfrentados por el mismo objetivos, salir campeón.

Durante septiembre, el consejo de la CONMEBOL decidió que la final no se llevará a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Es por eso, que te contamos todos los detalles del certamen internacional.

Atlético Mineiro vs. Lanús: Dónde ver EN VIVO la final de la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro vs. Lanús jugarán este sábado 22 de noviembre, desde las 17:00 hora chilena, en el Estadio Defensores del Chaco, Asunción.

El partido entre Galos y Granates, será transmitido por la señal de DSports 610/1610 y ESPN, además en la plataforma de DGO, Amazon Prime Video y por Disney+ Estándar y Premium, para usuarios con previa suscripción al servicio de streaming.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Mundial 2026: Estos son los países que jugarán por primera vez el certamen internacional

ver también

Mundial 2026: Estos son los países que jugarán por primera vez el certamen internacional

¿Qué pasa si hay empate?

Recordemos, que a diferencia de las demás etapas del torneo, si el encuentro termina en empate tras los 90 minutos, se disputará una prórroga de 30 minutos, en dos tiempos de quince.

Publicidad

Si después del tiempo añadido el marcador sigue igualado, el campeón se decidirá mediante una definición por penales.

Lee también
¿Dónde ver Atlético Mineiro vs. Lanús en la final de Copa Sudamericana?
Internacional

¿Dónde ver Atlético Mineiro vs. Lanús en la final de Copa Sudamericana?

Atlético Mineiro vs. Lanús: Horario y dónde ver la final de Copa Sudamericana
Internacional

Atlético Mineiro vs. Lanús: Horario y dónde ver la final de Copa Sudamericana

Jugador de Independiente plantea lo que nadie había dicho de la llave vs la U
U de Chile

Jugador de Independiente plantea lo que nadie había dicho de la llave vs la U

Jugó la Champions, abandonó a la Unión y paga el karma
Campeonato Nacional

Jugó la Champions, abandonó a la Unión y paga el karma

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo