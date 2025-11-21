Es tendencia:
Copa Sudamericana

Atlético Mineiro vs. Lanús: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la final de la Copa Sudamericana

Galos y Granates se enfrentan en la gran final del torneo CONMEBOL.

Por Franccesca Arnechino

El Galo y los Granates se enfrentan en la final de la Copa Sudamericana.
© Getty ImagesEl Galo y los Granates se enfrentan en la final de la Copa Sudamericana.

En pocos días viviremos la final de la Copa Sudamericana, que se definirá entre dos grandes que lograron llegar a esta instancia: Atlético Mineiro y Lanús, ambos enfrentados por el mismo objetivos, salir campeón.

Durante septiembre, el consejo de la CONMEBOL decidió que la final no se llevará a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el sábado 22 de noviembre. Es por eso, que te contamos todos los detalles de cómo se desarrollará el certamen internacional.

¿Cuándo juega Atlético Mineiro vs. Lanús? Hora y dónde ver EN VIVO la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro vs. Lanús jugarán este sábado 22 de noviembre, desde las 17:00 hora chilena, en el Estadio Defensores del Chaco en la ciudad de Asunción.

El partido entre Galos y Granates, será transmitido por la señal de DSports 610/1610 y ESPN, además en la plataforma de DGO, Amazon Prime Video y por Disney+ Estándar y Premium, para usuarios con previa suscripción al servicio de streaming.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
ver también

¿Qué pasa si hay empate?

Recordemos, que a diferencia de las demás etapas del torneo, si el encuentro termina en empate tras los 90 minutos, se disputará una prórroga de 30 minutos, en dos tiempos de quince.

Si después del tiempo añadido el marcador sigue igualado, el campeón se decidirá mediante una definición por penales.

¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana y dónde se juega?
¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana y dónde se juega?

