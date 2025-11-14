Es tendencia:
Mundial 2026

¡Aseguraron su cupo! Revisa el listado de países clasificados al Mundial 2026

Será primera vez que un mundial se juegue en tres países, México, Estados Unidos y Canadá serán las sedes 2026.

Por Franccesca Arnechino

El Mundial 2026 se acerca a pasos agigantados, con varias sorpresas como el estreno del formato con 48 selecciones y ya son varias las selecciones que ya aseguraron su presencia, mientras otras se juegan todo aprovechando las últimas oportunidades.

La competencia comienza el 11 de junio en México y finaliza el 19 de julio en New York. Pero ojo, porque no todos podrán estar en el torneo más esperado del planeta, por ahora son 29 los equipos clasificados y 19 cupos siguen en disputa antes del sorteo oficial del 5 de diciembre.

Los países clasificados al Mundial 2026

Entre los clasificados destaca Argentina, que obtuvo su pase en las Eliminatorias Sudamericanas. Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay, que también lograron su boleto en la región.

Revisa aquí el listado con las 29 selecciones.

  • Argentina (CONMEBOL)
  • Brasil (CONMEBOL)
  • Ecuador (CONMEBOL)
  • Uruguay (CONMEBOL)
  • Paraguay (CONMEBOL)
  • Colombia (CONMEBOL)
  • Canadá (CONCACAF)anfitrión
  • Estados Unidos (CONCACAF) anfitrión
  • México (CONCACAF) anfitrión
  • Nueva Zelanda (OFC)
  • Irán (AFC)
  • Japón (AFC)
  • Uzbekistán (AFC)
  • Jordania (AFC)
  • Corea del Sur (AFC)
  • Australia (AFC)
  • Marruecos (CAF)
  • Túnez (CAF)
  • Egipto (CAF)
  • Argelia (CAF)
  • Ghana (CAF)
  • Cabo Verde (CAF)
  • Sudáfrica (CAF)
  • Qatar (AFC)
  • Arabia Saudita (AFC)
  • Inglaterra (UEFA)
  • Costa de Marfil (CAF)
  • Senegal (CAF)
  • Francia (UEFA)
