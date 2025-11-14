El Mundial 2026 se acerca a pasos agigantados, con varias sorpresas como el estreno del formato con 48 selecciones y ya son varias las selecciones que ya aseguraron su presencia, mientras otras se juegan todo aprovechando las últimas oportunidades.
La competencia comienza el 11 de junio en México y finaliza el 19 de julio en New York. Pero ojo, porque no todos podrán estar en el torneo más esperado del planeta, por ahora son 29 los equipos clasificados y 19 cupos siguen en disputa antes del sorteo oficial del 5 de diciembre.
Los países clasificados al Mundial 2026
Entre los clasificados destaca Argentina, que obtuvo su pase en las Eliminatorias Sudamericanas. Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay, que también lograron su boleto en la región.
Revisa aquí el listado con las 29 selecciones.
- Argentina (CONMEBOL)
- Brasil (CONMEBOL)
- Ecuador (CONMEBOL)
- Uruguay (CONMEBOL)
- Paraguay (CONMEBOL)
- Colombia (CONMEBOL)
- Canadá (CONCACAF)anfitrión
- Estados Unidos (CONCACAF) anfitrión
- México (CONCACAF) anfitrión
- Nueva Zelanda (OFC)
- Irán (AFC)
- Japón (AFC)
- Uzbekistán (AFC)
- Jordania (AFC)
- Corea del Sur (AFC)
- Australia (AFC)
- Marruecos (CAF)
- Túnez (CAF)
- Egipto (CAF)
- Argelia (CAF)
- Ghana (CAF)
- Cabo Verde (CAF)
- Sudáfrica (CAF)
- Qatar (AFC)
- Arabia Saudita (AFC)
- Inglaterra (UEFA)
- Costa de Marfil (CAF)
- Senegal (CAF)
- Francia (UEFA)