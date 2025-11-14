El Mundial 2026 se acerca a pasos agigantados, con varias sorpresas como el estreno del formato con 48 selecciones y ya son varias las selecciones que ya aseguraron su presencia, mientras otras se juegan todo aprovechando las últimas oportunidades.

La competencia comienza el 11 de junio en México y finaliza el 19 de julio en New York. Pero ojo, porque no todos podrán estar en el torneo más esperado del planeta, por ahora son 29 los equipos clasificados y 19 cupos siguen en disputa antes del sorteo oficial del 5 de diciembre.

Los países clasificados al Mundial 2026

Entre los clasificados destaca Argentina, que obtuvo su pase en las Eliminatorias Sudamericanas. Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay, que también lograron su boleto en la región.

Revisa aquí el listado con las 29 selecciones.

Argentina (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Brasil (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Ecuador (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Uruguay (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Paraguay (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Colombia (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Canadá (CONCACAF)anfitrión

(CONCACAF)anfitrión Estados Unidos (CONCACAF) anfitrión

(CONCACAF) anfitrión México (CONCACAF) anfitrión

(CONCACAF) anfitrión Nueva Zelanda (OFC)

(OFC) Irán (AFC)

