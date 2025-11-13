Es tendencia:
¡Agenda futbolera de HOY! Horario de partidos del jueves 13 de noviembre y dónde ver EN VIVO

Conoce los horarios y las transmisiones de los partidos más importantes que se juegan este jueves 13 de noviembre al rededor del mundo.

Por Franco Abatte

Conoce los partidos que se juegan este jueves 13 de noviembre en el mundo.
Este jueves 13 de noviembre regresa la acción del fútbol con grandes duelos de selecciones. Amistosos entre combinados, además de partidos clasificatorios al Mundial 2026 en Europa, África y Asia, se toman la cartelera de los fanáticos de este deporte con grandes selecciones como protagonistas, entre ellos, Nigeria, Emiratos Árabes, Camerún, además de las europeas de Noruega, Inglaterra, Portugal, Italia y Francia.

Adicionalmente, habrá acción de ligas locales, como la liga de Colombia con el Clásico entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional o el Ascenso mexicano con cuadros como Atlético Morelia y Cancún FC.

Conoce todos los detalles de estos duelos, horario, transmisión y muchos más, a continuación, en RedGol.

Agenda: Horario y donde ver los partidos del jueves 13 de noviembre:

Amistosos internacionales

  • 13:00 horas – Cabo Verde vs. Irán. Transmiten DGO, Amazon Prime Video y DSPORTS+ Plus (613/1613).
  • 14:00 horas – República Checa vs. San Marino. Transmite Disney+ Premium.
  • 14:00 horas – Macedonia del Norte vs. Letonia. Transmite Disney+ Premium.
  • 14:00 horas – Lituania vs. Israel. Transmite Disney+ Premium.
  • 21:30 horas – Canadá vs. Ecuador. Transmiten DGO, Amazon Prime Video y DSports (610/1610).

Eliminatorias Mundial 2026 – Europa

  • 14:00 horas – Noruega vs. Estonia. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
  • 14:00 horas – Azerbaiyán vs. Islandia. Transmite Disney+ Premium.
  • 14:00 horas – Armenia vs. Hungría. Transmite Disney+ Premium.
  • 16:00 horas – Inglaterra vs. Serbia. Transmite Disney+ Premium.
  • 16:00 horas – República de Irlanda vs. Portugal. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 2.
  • 16:00 horas – Moldavia vs. Italia. Transmite Disney+ Premium.
  • 16:00 horas – Andorra vs. Albania. Transmite Disney+ Premium.
  • 16:45 horas – Francia vs. Ucrania. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.

Eliminatorias Mundial 2026 – CAF (África)

  • 13:00 horas – Nigeria vs. Gabón. Transmite FIFA+.
  • 16:00 horas – Camerún vs. R.D. Congo. Transmite FIFA+.
Eliminatorias Mundial 2026 – AFC (Asia)

  • 13:00 horas – Emiratos Árabes Unidos vs. Irak. Transmiten Disney+ Premium y OneFootball PPV.

Liga Colombiana

  • 21:00 horas – Junior vs. Atlético Nacional. Transmite Win Sports TV (YouTube).
  • 21:00 horas – Santa Fe vs. Alianza. Transmite Win Sports TV (YouTube).
  • 21:00 horas – Águilas Doradas Rionegro vs. Deportes Tolima. Transmite Win Sports TV (YouTube).
  • 21:00 horas – Unión Magdalena vs. Fortaleza. Transmite Win Sports TV (YouTube).
  • 21:00 horas – Llaneros vs. Envigado. Transmite Win Sports TV (YouTube).

Liga Expansión MX – Cuartos de Final

  • 22:15 horas – Atlético Morelia vs. Cancún FC. Transmite Disney+ Premium.
  • 23:30 horas – Universidad de Guadalajara vs. TM Fútbol Club. Transmite Disney+ Premium.
  • 00:00 horas – Mineros de Zacatecas vs. Irapuato. Transmite Disney+ Premium.
