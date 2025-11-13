Este jueves 13 de noviembre regresa la acción del fútbol con grandes duelos de selecciones. Amistosos entre combinados, además de partidos clasificatorios al Mundial 2026 en Europa, África y Asia, se toman la cartelera de los fanáticos de este deporte con grandes selecciones como protagonistas, entre ellos, Nigeria, Emiratos Árabes, Camerún, además de las europeas de Noruega, Inglaterra, Portugal, Italia y Francia.
Adicionalmente, habrá acción de ligas locales, como la liga de Colombia con el Clásico entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional o el Ascenso mexicano con cuadros como Atlético Morelia y Cancún FC.
Conoce todos los detalles de estos duelos, horario, transmisión y muchos más, a continuación, en RedGol.
Agenda: Horario y donde ver los partidos del jueves 13 de noviembre:
Amistosos internacionales
- 13:00 horas – Cabo Verde vs. Irán. Transmiten DGO, Amazon Prime Video y DSPORTS+ Plus (613/1613).
- 14:00 horas – República Checa vs. San Marino. Transmite Disney+ Premium.
- 14:00 horas – Macedonia del Norte vs. Letonia. Transmite Disney+ Premium.
- 14:00 horas – Lituania vs. Israel. Transmite Disney+ Premium.
- 21:30 horas – Canadá vs. Ecuador. Transmiten DGO, Amazon Prime Video y DSports (610/1610).
Eliminatorias Mundial 2026 – Europa
- 14:00 horas – Noruega vs. Estonia. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
- 14:00 horas – Azerbaiyán vs. Islandia. Transmite Disney+ Premium.
- 14:00 horas – Armenia vs. Hungría. Transmite Disney+ Premium.
- 16:00 horas – Inglaterra vs. Serbia. Transmite Disney+ Premium.
- 16:00 horas – República de Irlanda vs. Portugal. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 2.
- 16:00 horas – Moldavia vs. Italia. Transmite Disney+ Premium.
- 16:00 horas – Andorra vs. Albania. Transmite Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Francia vs. Ucrania. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
Eliminatorias Mundial 2026 – CAF (África)
- 13:00 horas – Nigeria vs. Gabón. Transmite FIFA+.
- 16:00 horas – Camerún vs. R.D. Congo. Transmite FIFA+.
Eliminatorias Mundial 2026 – AFC (Asia)
- 13:00 horas – Emiratos Árabes Unidos vs. Irak. Transmiten Disney+ Premium y OneFootball PPV.
Liga Colombiana
- 21:00 horas – Junior vs. Atlético Nacional. Transmite Win Sports TV (YouTube).
- 21:00 horas – Santa Fe vs. Alianza. Transmite Win Sports TV (YouTube).
- 21:00 horas – Águilas Doradas Rionegro vs. Deportes Tolima. Transmite Win Sports TV (YouTube).
- 21:00 horas – Unión Magdalena vs. Fortaleza. Transmite Win Sports TV (YouTube).
- 21:00 horas – Llaneros vs. Envigado. Transmite Win Sports TV (YouTube).
Liga Expansión MX – Cuartos de Final
- 22:15 horas – Atlético Morelia vs. Cancún FC. Transmite Disney+ Premium.
- 23:30 horas – Universidad de Guadalajara vs. TM Fútbol Club. Transmite Disney+ Premium.
- 00:00 horas – Mineros de Zacatecas vs. Irapuato. Transmite Disney+ Premium.