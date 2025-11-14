Este viernes 14 de noviembre vuelve a la acción del fútbol con grandes duelos de selecciones. En esta jornada veremos amistosos de combinados, partidos clasificatorios en Europa al Mundial 2026, además del regreso a la acción del Mundial sub-17 masculino con la fase de los 16°avos.
Grandes encuentros habrá esta jornada; Croacia, Países Bajos, Polonia y Alemania serán algunos de los combinados del ‘Viejo Continente’ que se juegan los puestos mundialistas este viernes, además de grandes duelos de ligas locales como la 2° división de España o la Primera División de Argentina.
Horario y donde ver los partidos del viernes 14 de noviembre
Eliminatorias UEFA Mundial 2026
- 14:00 horas – Finlandia vs. Malta. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 2.
- 16:45 horas – Croacia vs. Islas Feroe. Transmite Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Eslovaquia vs. Irlanda del Norte. Transmite Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Polonia vs. Países Bajos. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
- 16:45 horas – Luxemburgo vs. Alemania. Transmite Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Gibraltar vs. Montenegro. Transmite Disney+ Premium.
Mundial Sub-17 FIFA 16°avos de Final
- 09:30 horas – Zambia vs. Mali. Transmite DGO.
- 09:30 horas – Portugal vs. Bélgica. Transmite DGO.
- 10:00 horas – Suiza vs. Egipto. Transmite DGO.
- 10:30 horas – Francia vs. Colombia. Transmite DGO.
- 11:45 horas – Argentina vs. México. Transmite DGO.
- 12:15 horas – República de Irlanda vs. Canadá. Transmite DGO.
- 12:45 horas – Brasil vs. Paraguay. Transmite DGO.
- 12:45 horas – Estados Unidos vs. Marruecos. Transmite DGO.
2° división de España
- 16:30 horas – Real Valladolid vs. UD Las Palmas. Transmite Disney+ Premium.
Primera División Argentina, Clausura
- 20:00 horas – Lanús vs. Atlético Tucumán. Transmite Disney+ Premium.
Amistoso
- 14:00 horas – Uzbekistán vs. Egipto. Transmiten DGO, Amazon Prime Video y DSPORTS+ Plus (613/1613).
Europeo Sub-19
- 07:00 horas – Holanda vs. Kazajistán. Transmite FIFA+.
- 20:00 horas – Israel vs. Eslovenia. Transmite FIFA+.
Europeo Sub-21
- 14:00 horas – Alemania vs. Malta. Transmite FIFA+.