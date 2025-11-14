Este viernes 14 de noviembre vuelve a la acción del fútbol con grandes duelos de selecciones. En esta jornada veremos amistosos de combinados, partidos clasificatorios en Europa al Mundial 2026, además del regreso a la acción del Mundial sub-17 masculino con la fase de los 16°avos.

Grandes encuentros habrá esta jornada; Croacia, Países Bajos, Polonia y Alemania serán algunos de los combinados del ‘Viejo Continente’ que se juegan los puestos mundialistas este viernes, además de grandes duelos de ligas locales como la 2° división de España o la Primera División de Argentina.

Conoce todos los detalles de estos duelos, horario, transmisión y muchos más, a continuación, en RedGol.

Horario y donde ver los partidos del viernes 14 de noviembre

Eliminatorias UEFA Mundial 2026

14:00 horas – Finlandia vs. Malta. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 2.

16:45 horas – Croacia vs. Islas Feroe. Transmite Disney+ Premium.

16:45 horas – Eslovaquia vs. Irlanda del Norte. Transmite Disney+ Premium.

16:45 horas – Polonia vs. Países Bajos. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.

16:45 horas – Luxemburgo vs. Alemania. Transmite Disney+ Premium.

16:45 horas – Gibraltar vs. Montenegro. Transmite Disney+ Premium.

Mundial Sub-17 FIFA 16°avos de Final

09:30 horas – Zambia vs. Mali. Transmite DGO.

09:30 horas – Portugal vs. Bélgica. Transmite DGO.

10:00 horas – Suiza vs. Egipto. Transmite DGO.

10:30 horas – Francia vs. Colombia. Transmite DGO.

11:45 horas – Argentina vs. México. Transmite DGO.

12:15 horas – República de Irlanda vs. Canadá. Transmite DGO.

12:45 horas – Brasil vs. Paraguay. Transmite DGO.

12:45 horas – Estados Unidos vs. Marruecos. Transmite DGO.

2° división de España

16:30 horas – Real Valladolid vs. UD Las Palmas. Transmite Disney+ Premium.

Primera División Argentina, Clausura

20:00 horas – Lanús vs. Atlético Tucumán. Transmite Disney+ Premium.

Amistoso

14:00 horas – Uzbekistán vs. Egipto. Transmiten DGO, Amazon Prime Video y DSPORTS+ Plus (613/1613).

Europeo Sub-19

07:00 horas – Holanda vs. Kazajistán. Transmite FIFA+.

20:00 horas – Israel vs. Eslovenia. Transmite FIFA+.

Europeo Sub-21