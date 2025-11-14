Es tendencia:
¡Agenda futbolera de HOY! Horario de partidos del viernes 14 de noviembre y dónde ver EN VIVO

Conoce los horarios y las transmisiones de los partidos más importantes de este viernes 14 de noviembre.

Por Franco Abatte

Clos partidos que se juegan este viernes 14 de noviembre en el mundo.
Este viernes 14 de noviembre vuelve a la acción del fútbol con grandes duelos de selecciones. En esta jornada veremos amistosos de combinados, partidos clasificatorios en Europa al Mundial 2026, además del regreso a la acción del Mundial sub-17 masculino con la fase de los 16°avos.

Grandes encuentros habrá esta jornada; Croacia, Países Bajos, Polonia y Alemania serán algunos de los combinados del ‘Viejo Continente’ que se juegan los puestos mundialistas este viernes, además de grandes duelos de ligas locales como la 2° división de España o la Primera División de Argentina.

Conoce todos los detalles de estos duelos, horario, transmisión y muchos más, a continuación, en RedGol.

Horario y donde ver los partidos del viernes 14 de noviembre

Eliminatorias UEFA Mundial 2026

  • 14:00 horas – Finlandia vs. Malta. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 2.
  • 16:45 horas – Croacia vs. Islas Feroe. Transmite Disney+ Premium.
  • 16:45 horas – Eslovaquia vs. Irlanda del Norte. Transmite Disney+ Premium.
  • 16:45 horas – Polonia vs. Países Bajos. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
  • 16:45 horas – Luxemburgo vs. Alemania. Transmite Disney+ Premium.
  • 16:45 horas – Gibraltar vs. Montenegro. Transmite Disney+ Premium.

Mundial Sub-17 FIFA 16°avos de Final

  • 09:30 horas – Zambia vs. Mali. Transmite DGO.
  • 09:30 horas – Portugal vs. Bélgica. Transmite DGO.
  • 10:00 horas – Suiza vs. Egipto. Transmite DGO.
  • 10:30 horas – Francia vs. Colombia. Transmite DGO.
  • 11:45 horas – Argentina vs. México. Transmite DGO.
  • 12:15 horas – República de Irlanda vs. Canadá. Transmite DGO.
  • 12:45 horas – Brasil vs. Paraguay. Transmite DGO.
  • 12:45 horas – Estados Unidos vs. Marruecos. Transmite DGO.

2° división de España

  • 16:30 horas – Real Valladolid vs. UD Las Palmas. Transmite Disney+ Premium.
Primera División Argentina, Clausura

  • 20:00 horas – Lanús vs. Atlético Tucumán. Transmite Disney+ Premium.

Amistoso

  • 14:00 horas – Uzbekistán vs. Egipto. Transmiten DGO, Amazon Prime Video y DSPORTS+ Plus (613/1613).

Europeo Sub-19

  • 07:00 horas – Holanda vs. Kazajistán. Transmite FIFA+.
  • 20:00 horas – Israel vs. Eslovenia. Transmite FIFA+.
Europeo Sub-21

  • 14:00 horas – Alemania vs. Malta. Transmite FIFA+.
