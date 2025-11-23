Uno de los equipos de Sudamérica que tiene nutrida presencia de futbolistas chilenos es Liga de Quito. El equipo que dirige Tiago Nunes, ex técnico de Universidad Católica, tiene en sus filas a los volantes Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán.

Lejos de la órbita de la Selección Chilena que lideró este año el técnico interino Nicolás Córdova, ambos futbolistas destacan en el fútbol ecuatoriano y además tuvieron una buena participación en Copa Libertadores donde cayeron en semifinales.

En la jornada 36 de la Serie A de ese país, Liga de Quito visitaba al Barcelona de Guayaquil, y tanto Cornejo como Pastrán fueron protagonistas relevantes para conseguir una valiosa igualdad por 2-2, que les hace saltar al segundo puesto de la clasificación.

Cornejo y Pastrán figuras en Liga de Quito

En el duelo que se jugó en el Estadio Monumental de Guayaquil, el marcador se abrió a los 35 segundos, gracias a un potente remate de larga distancia del hijo de “Corazón de Minero” y así poner en ventaja al conjunto universitario.

Sin embargo, Barcelona logró remontarle el placar a Liga de Quito. Al final del primer tiempo, Joao Rojas anotó la paridad, mientras que el uruguayo Octavio Rivero, ex Colo Colo, dio vuelta el resultado a los 69′. Pero no fue suficiente.

A 11 minutos del final de la brega, apareció Lautaro Pastrán en el marcador. El ex Everton ingresó en el entretiempo y apareció en el área rival para conectar un centro bajo de Alexander Alvarado para poner el 2-2 definitivo al equipo de Fernando Cornejo, que fue titular y salió en los 61′.

Con este marcador, Liga de Quito se quedó en el tercer puesto de la Tabla de Posiciones en la Serie A de Ecuador con 51 puntos, a tres de Barcelona. Mientras que el líder y campeón es Independiente del Valle, que lidera con 64 unidades y que será su próximo rival este sábado 28 de noviembre.

Los números de los chilenos en Ecuador esta temporada

Fernando Cornejo es un habitual titular en el conjunto universitario. Entre torneos locales y Copa Libertadores disputó este 2025 un total de 2.849 minutos en cancha durante 43 juegos en los que registró cinco goles y dos asistencias.

Por su parte, Lautaro Pastrán, que ingresa más como recambio en Liga de Quito, jugó hasta el momento 1.361 minutos durante 38 lances, donde convirtió dos tantos y realizó tres pases gol.