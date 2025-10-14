Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Tenía la esperanza, pero…”: Fernando Cornejo repasa a Gareca y le avisa a Córdova por la selección chilena

El volante nacional que brilla en LDU de Quito mandó un recado tras no ser contemplado en la Roja. Jugará semis de Copa Libertadores.

Por Nelson Martinez

Fernando Cornejo brilla en Ecuador.
© Instagram.Fernando Cornejo brilla en Ecuador.

Fernando Cornejo es uno de los jugadores con mejor nivel actualmente en el extranjero. Con gran campaña y siendo goleador en Liga de Quito, el volante pide a gritos una oportunidad en la selección chilena.

Mientras en el medio local exigen su nombre en la Roja, el llamado aún no llega. Por eso, el nacido en Cobreloa la tiene clara y apunta a seguir brillando para calzarse la camiseta del Combinado Nacional.

“Toca seguir trabajando, estar rindiendo al máximo y esperar que en un futuro se dé la oportunidad de representar a mi país”, partió diciendo Feña, en diálogo con Pelota Parada, de TNT Sports.

Fernando Cornejo manda mensaje por su nivel

Siendo figura en el LDU semifinalista de Copa Libertadores, Fernando Cornejo apuntó al hecho de no ser llamado a la selección chilena. Con total sinceridad, el volante dio su parecer.

“La vez que Chile iba a jugar con Bolivia en El alto tenía una leve esperanza de poder ir, por el sentido de jugar en altura y no se dio”, dijo Feña sobre el partido en que Ricardo Gareca dijo adiós.

Publicidad

Pero sobre el equipo que posteriormente tomó Nicolás Córdova, Fernando Cornejo también lamentó no poder estar en el final de las Eliminatorias. Eso sí, dejó en claro que seguirá buscando la oportunidad.

Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán celebran: los chilenos que se meten en la semifinal de Copa Libertadores

ver también

Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán celebran: los chilenos que se meten en la semifinal de Copa Libertadores

“Para la siguiente fecha (final de las Clasificatorias) también me preparé bastante, tuve un buen nivel y tampoco se dio para nada”, cerró el volante de Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Lee también
Chile no lo llamó: Fernando Cornejo anota un golazo en Liga de Quito
Internacional

Chile no lo llamó: Fernando Cornejo anota un golazo en Liga de Quito

Con dos chilenos que nadie tenía: Liga de Quito a semi de Libertadores
Internacional

Con dos chilenos que nadie tenía: Liga de Quito a semi de Libertadores

¿Dónde y a qué hora ver Sao Paulo vs. LDU de Quito?
Copa Libertadores

¿Dónde y a qué hora ver Sao Paulo vs. LDU de Quito?

"Me acomoda": figura de Colo Colo se postula para reemplazar a Salomón
Colo Colo

"Me acomoda": figura de Colo Colo se postula para reemplazar a Salomón

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo