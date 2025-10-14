Fernando Cornejo es uno de los jugadores con mejor nivel actualmente en el extranjero. Con gran campaña y siendo goleador en Liga de Quito, el volante pide a gritos una oportunidad en la selección chilena.

Mientras en el medio local exigen su nombre en la Roja, el llamado aún no llega. Por eso, el nacido en Cobreloa la tiene clara y apunta a seguir brillando para calzarse la camiseta del Combinado Nacional.

“Toca seguir trabajando, estar rindiendo al máximo y esperar que en un futuro se dé la oportunidad de representar a mi país”, partió diciendo Feña, en diálogo con Pelota Parada, de TNT Sports.

Fernando Cornejo manda mensaje por su nivel

Siendo figura en el LDU semifinalista de Copa Libertadores, Fernando Cornejo apuntó al hecho de no ser llamado a la selección chilena. Con total sinceridad, el volante dio su parecer.

“La vez que Chile iba a jugar con Bolivia en El alto tenía una leve esperanza de poder ir, por el sentido de jugar en altura y no se dio”, dijo Feña sobre el partido en que Ricardo Gareca dijo adiós.

Pero sobre el equipo que posteriormente tomó Nicolás Córdova, Fernando Cornejo también lamentó no poder estar en el final de las Eliminatorias. Eso sí, dejó en claro que seguirá buscando la oportunidad.

“Para la siguiente fecha (final de las Clasificatorias) también me preparé bastante, tuve un buen nivel y tampoco se dio para nada”, cerró el volante de Liga Deportiva Universitaria de Quito.