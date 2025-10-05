Es tendencia:
Ecuador

¡Recontra golazo! Fernando Cornejo sigue brillando en Liga de Quito mientras Chile lo ignora

Otra vez quedó fuera de la nómina de La Roja, pero Fernando Cornejo respondió siendo la figura del partido en Liga de Quito.

Por César Vásquez

En una semana donde Chile dio nómina y nuevamente Fernando Cornejo quedó fuera, este volvió a demostrar su brillante presente en Liga de Quito, siendo figura en Ecuador.

A mediados del 2024, pedido por Pablo “Vitamina” Sánchez, Cornejo decidió hacer maletas en Palestino y comenzar su primera aventura en el fútbol extranjero. La apuesta le ha salido muy bien y en la mitad del mundo, se ha ganado el cariño y respeto de sus hinchas.

Cornejo figura en Liga de Quito

Tras la partida de Sánchez como entrenador y la llegada de Tiago Nunes, Fernando Cornejo ha seguido demostrando un excelente nivel con la camiseta de Liga de Quito. El formado en Cobreloa es una de las grandes figuras de los Albos.

En el último tiempo, su gran nivel ha llamado la atención del medio chileno e incluso, más de alguno lo ha pedido para La Roja. Sin embargo, en la semana que Chile enfrentará a Perú en un amistoso el próximo 10 de octubre, nuevamente el volante de 29 años quedó fuera.

“Tengo una espinita clavada”: Fernando Cornejo avisó a qué grande de Chile le gustaría llegar

En un periodo donde la selección chilena no pasa por un buen momento, donde muchos jugadores han tenido una oportunidad,llama la atención que Fernando Cornejo no haya sido considerado nunca. Claro que el volante solo se concentra en hacer lo suyo, que es seguir brillando en la cancha.

En la última jornada del fútbol ecuatoriano, Fernando Cornejo fue elegido la figura del partido en el choque de Liga de Quito y Universidad Católica. El chileno con un remate de media distancia, puso el 2-2 definitivo. Un verdadero golazo.

El próximo 23 de octubre, Cornejo disputará la semifinal de la Copa Libertadores ante Palmeiras. El ex volante de U. de Chile lucha por ser campeón de América, mientras La Roja sigue sin acordarse de uno de los jugadores nacionales con mejor presente en el extranjero.

