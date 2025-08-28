La Roja tiene nómina confirmada para el cierre de las Eliminatorias ante Brasil y Uruguay. Sin oportunidad de clasificar al próximo Mundial, Nicolás Córdova se enfocó en el futuro de la selección chilena y dio un golpe importante al renovar la citación nacional con los nombres del futuro.

Por eso, el DT interino de Chile no llamó a ninguno de los sobrevivientes de la Generación Dorada. Incluso, fue más allá y dejó fuera a jugadores como Brayan Cortés o Gabriel Castellón.

La nómina fue bien recibida por los hinchas e históricos, aunque hubo un nombre que varios consideran que merecía un llamado. Se trata de Fernando Cornejo, ex U. de Chile y Palestino que hoy brilla en Liga de Quito. El mediocentro es titularísimo en su equipo y suma tres goles este año.

En ESPN, Cornejo también lamentó no ser considerado. “Venía haciendo las cosas bien, me venía preparando para lo que podía ser esta fecha de Eliminatorias con nombres y jugadores nuevos, pero no tocó. Voy a seguir trabajando para poder estar ahí algún día”, dijo.

“No sé por qué Fernando Cornejo no está en la Roja”

Incluso desde su club piden un llamado a la Roja. “Fernando Cornejo es de los jugadores con mejor pase. Juega bajo presión. Y a mí me genera muy buenas sensaciones cuando él está en la cancha. Cuando más participa del partido, mejor jugamos”, dijo Tiago Nunes en Liga de Quito.

“Es un jugador de muchísima jerarquía que me genera buenas sensaciones. No sé hasta hoy por qué no fue convocado para la selección de Chile. Es un jugador que puede jugar en cualquier nivel“, complementó.