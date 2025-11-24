No suelen estar en las primeras planas de la prensa, pero representan a Chile de muy buena manera en el extranjero. Se trata de dos jugadores que este fin de semana hicieron de las suyas en el fútbol internacional.

Uno está lejos, en el fútbol sudafricano, y el otro bastante más cerca, en la mitad del mundo. En sus respectivos clubes, aportaron de gran manera a que se avanzase en sus respectivos duelos.

Estamos hablando de Marcelo Allende y Fernando Cornejo, ambos titulares en sus respectivas escuadras y esenciales para el desempeño de sus equipos. Un fin de semana redondo para ellos.

Tremenda actuación de Marcelo Allende

Mamelodi Sundowns empezó de buena manera su trayectoria en la CAF Champions League. El elenco de Marcelo Allende quiere volver a tocar la gloria africana, que ya alcanzó en 2016.

Para ello, comenzó ganando en el Grupo C de la CAF Champions League. Ante el Saint-Éloi Lupopo, el cuadro sudafricano venció por 3-1 y el segundo gol de los locales fue obra, precisamente, de Marcelo Allende (61′).

Demasiado bueno para ser verdad: la realidad de Fernando Cornejo

Apenas iba un minuto de juego cuando Fernando Cornejo se mandó un golazo en el duelo ante el Barcelona SC. La Liga de Quito está segunda y muy lejos del líder Independiente del Valle, en el Grupo de Campeonato de la Liga Pro. Pero, el tanto del chileno era un buen indicio.

Treinta y seis segundos y Fernando Cornejo la agarró de volea y de primera, dejando desparramado al meta de Barcelona. Un gol que, a la postre, no sirvió en el empate ante los de Guayaquil, por 2-2.

