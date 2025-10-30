De esas llaves que llenan de emoción a todos los hinchas del fútbol y que confirman que el fútbol sudamericano es otra cosa. Palmeiras remontó una derrota 3-0 en la ida y lo dio vuelta ante LDU para clasificarse a la final de Copa Libertadores.

El equipo brasileño sacó a relucir su chapa copera y no le dio chance al equipo de Tiago Nunes, que además tiene a los chilenos Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán en el plantel.

Con tantos de Ramón Sosa, Bruno Guchs y dos de Raphael Veiga, el Verdao ganó por 4-0 y remontó una llave increíble cuando todos los daban por eliminados. Ahora, son favoritos totales para la gran final.

Palmeiras y una hazaña histórica

Palmeiras timbró el 4-0 final en su casa ante Liga Deportiva de Quito y se anotó una nueva final en Copa Libertadores, dejando sin duelo de chilenos la definición del título.

Eso, porque anteriormente el Flamengo de Erick Pulgar sacó pasajes a Lima, donde hasta ahora está programado el partido único por el título. Eso, si la situación social del país así lo permite.

El partido entre Palmeiras y Flamengo está programado para el sábado 29 de noviembre, en el Estadio Monumental de Lima, nuevamente con brasileños instalados en la lucha por el trofeo.