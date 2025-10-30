U de Chile salió con todo en el segundo tiempo ante Lanús y en el minuto 55 llegaría una notable combinación para que Felipe Salomoni despachara el 1-0 parcial, enmudeciendo todo el estadio argentino.

Tras la efusiva celebración que dejaba a los azules en ventaja, el juez Alexis Herrera se llevó su mano al oído tras instrucciones del VAR. Eso, por una jugada que pasó inadvertida.

Es que tras llamado del sistema de video, el polémico árbitro venezolano fue a revisar la jugada que finalmente dejó ahogado el grito de gol de la U, por una discutida participación de Lucas Di Yorio.

¿Bien anulado el gol a U de Chile?

Polémica por el tanto anulado a U de Chile, donde el juez venezolano Alexis Herrera tuvo que determinar si Lucas Di Yorio participó o no en la jugada, tras volver de un offside.

Finalmente, el gol de Felipe Salomoni fue anulado y ardió Troya en redes sociales de lado y lado. Esto, porque en el primer tiempo el VAR también había anulado otro tanto, pero de Lanús.

En ese entonces, Marcelino Moreno anotó el 1-0 y en clara posición adelantada, el réferi tuvo que invalidar el tanto. Finalmente, al minuto 61 otra mano discutida de Lanús fue reclamada por los azules, en lo que fue la apertura de la cuenta de los argentinos.

El gol de Rodrigo Castillo hizo estallar en redes sociales a los hinchas de U de Chile, ya que la pelota en la repetición claramente tocó en la mano de un jugador local. Finalmente, ese gol sí fue validado.

