Este jueves 30 de octubre hay acción internacional con el desarrollo de la segunda semifinal de la Copa Sudamericana 2025. Encuentro que tiene como protagonista a Lanús de Argentina y la Universidad de Chile, pero también a un polémico personaje del fútbol sudamericano.

Se trata de Alexis Herrera, árbitro venezolano que es el encargado de dirigir el enfrentamiento de este jueves entre ‘granates’ y ‘azules’ a jugarse en el Estadio Ciudad de Lanús, colegiado que genera alerta en ambos clubes, gracias a que ha repartido más de 1.100 tarjetas amarillas a lo largo de su carrera.

El perfil de Alexis Herrera, el árbitro de Lanús vs. Universidad de Chile:

Alexis Adrián Herrera Hernández, nacido un 21 de diciembre de 1989 en la ciudad de Valencia, Venezuela, es árbitro y desde 2017 está catalogado de nivel FIFA.

Posee una destacada carrera en el ámbito profesional, acumulando 252 partidos oficiales, número importante que increíblemente pasa a segundo plano a la hora de hablar de su carácter. Esto porque el venezolano acumula la increíble cantidad de 1.130 tarjetas amarillas, 30 expulsiones directas y 71 penales cobrados , lo que lo posiciona como uno de los jueces más severos del continente.

En su carrera no solo ha dirigido en la liga venezolana o en la Copa Sudamericana, también fue parte de la Copa América 2019 (Brasil), el Mundial Sub-20 de Polonia y el Sudamericano Sub-20 de Chile, ganándose la chapa de ser uno de los hombres de más confianza de la Conmebol en instancias decisivas.

Alexis Herrera dirigirá por primera vez a la Universidad de Chile, mientras que, en el caso de Lanús, esta será la tercera vez que esté a cargo de uno de sus partidos, registrando una derrota (vs. Sao Paulo) y un empate (vs. DIM).

En cuanto a clubes chilenos, el árbitro de 35 años ha dirigido en 12 oportunidades a equipos chilenos o La Roja , en la que registra solo una victoria, 4 empates y 7 derrotas, una cifra desalentadora para los azules.

¿Cuándo juega Lanús vs. U. de Chile por Copa Sudamericana?

El enfrentamiento entre Lanús y la U con Alexis Herrera dirigiendo, se juega este jueves 30 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús de Buenos Aires, Argentina, por las semifinales de vuelta de la Copa Sudamericana 2025.

