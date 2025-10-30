Es tendencia:
Copa Sudamericana

¿Quién es el árbitro de Lanús vs. Universidad de Chile por la semifinal de Copa Sudamericana?

Conoce quién es el árbitro designado por CONMEBOL para impartir justicia este jueves entre 'granates' y 'azules'.

Por Franco Abatte

Alexis Herrera será el encargado de impartir justicia en el duelo entre granates y azules.
© Getty ImagesAlexis Herrera será el encargado de impartir justicia en el duelo entre granates y azules.

Este jueves 30 de octubre hay acción internacional con el desarrollo de la segunda semifinal de la Copa Sudamericana 2025. Encuentro que tiene como protagonista a Lanús de Argentina y la Universidad de Chile, pero también a un polémico personaje del fútbol sudamericano.

Se trata de Alexis Herrera, árbitro venezolano que es el encargado de dirigir el enfrentamiento de este jueves entre ‘granates’ y ‘azules’ a jugarse en el Estadio Ciudad de Lanús, colegiado que genera alerta en ambos clubes, gracias a que ha repartido más de 1.100 tarjetas amarillas a lo largo de su carrera.

Universidad de Chile vs. Lanús: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Sudamericana 2025

El perfil de Alexis Herrera, el árbitro de Lanús vs. Universidad de Chile:

Alexis Adrián Herrera Hernández, nacido un 21 de diciembre de 1989 en la ciudad de Valencia, Venezuela, es árbitro y desde 2017 está catalogado de nivel FIFA.

Posee una destacada carrera en el ámbito profesional, acumulando 252 partidos oficiales, número importante que increíblemente pasa a segundo plano a la hora de hablar de su carácter. Esto porque el venezolano acumula la increíble cantidad de 1.130 tarjetas amarillas, 30 expulsiones directas y 71 penales cobrados, lo que lo posiciona como uno de los jueces más severos del continente.

En dos oportunidades Alexis Herrera dirigió a Lanús de Argentina y los granates NO pudieron ganar. (Foto: Luis Benavides/Getty Images)

En su carrera no solo ha dirigido en la liga venezolana o en la Copa Sudamericana, también fue parte de la Copa América 2019 (Brasil), el Mundial Sub-20 de Polonia y el Sudamericano Sub-20 de Chile, ganándose la chapa de ser uno de los hombres de más confianza de la Conmebol en instancias decisivas.

Alexis Herrera dirigirá por primera vez a la Universidad de Chile, mientras que, en el caso de Lanús, esta será la tercera vez que esté a cargo de uno de sus partidos, registrando una derrota (vs. Sao Paulo) y un empate (vs. DIM).

En cuanto a clubes chilenos, el árbitro de 35 años ha dirigido en 12 oportunidades a equipos chilenos o La Roja, en la que registra solo una victoria, 4 empates y 7 derrotas, una cifra desalentadora para los azules.

¿Cuándo juega Lanús vs. U. de Chile por Copa Sudamericana?

El enfrentamiento entre Lanús y la U con Alexis Herrera dirigiendo, se juega este jueves 30 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús de Buenos Aires, Argentina, por las semifinales de vuelta de la Copa Sudamericana 2025.

