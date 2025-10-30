Este jueves vuelve el fútbol internacional para la Universidad de Chile. Los azules regresan a la Copa Sudamericana visitando a Lanús de Argentina por la vuelta de semifinales del certamen Conmebol tras el gran empate 2-2 conseguido en el Nacional la pasada semana.

Ahora, los azules deberán visitar el Estadio Ciudad de Lanús y definir al cuadro que enfrentará al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli por la gran final del certamen, todo esto en calidad de visitante, escenario que no es desconocido para el cuadro laico, ya que, en esta misma edición del certamen, cerró como visitante las series ante Guaraní (repechaje) e Independiente de Avellaneda (octavos).

Es en ese contexto que te contamos los distintos escenarios que podría enfrentar el cuadro universitario en esta importante semifinal de vuelta.

Qué pasa si gana la U

Un triunfo de la Universidad de Chile en los 90 minutos es el mejor resultado posible para los azules. Esto debido a que gracias al empate 2-2 conseguido en Santiago, cualquier victoria de los dirigidos por Gustavo Álvarez los clasifica a la gran final de la Copa Sudamericana.

Qué pasa si empata la U

Un empate ante Lanús como no es un resultado ideal, pero podría dejar a la U con vida.

Así es, porque gracias al 2-2 de Santiago, otro empate en el duelo de vuelta obligaría a que azules y granates definan al finalista del certamen mediante definición a penales.

Este escenario se daría en caso de cualquier empate, sin importar el marcador, ya que desde la edición 2022 de los torneos Conmebol no rige, por ejemplo, la regla del gol de visitante, por lo que el 2-2 en Santiago a la larga pesa lo mismo que un 0-0 o un 3-3 en Argentina.

Qué pasa si pierde la U

El escenario más complejo para la Universidad de Chile. Tal como ocurre con la victoria, una derrota sentencia de una vez el futuro de los azules, aunque en esta oportunidad de forma negativa.

Cualquier caída por cualquier marcador decreta su eliminación del torneo continental.