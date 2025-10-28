Universidad de Chile no logró imponerse ante la UC en el Clásico Universitario, pero el conjunto azul debe pasar rápidamente la página, para enforcarse con todo en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde le tocará visitar a Lanús.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez se medirá esta semana ante el cuadro argentino, en una llave que llega igualada luego del emocionante empate en el Estadio Nacional. En aquel encuentro, la U logró rescatar un 2-2 tras ir perdiendo por dos goles de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz.

U. de Chile vs. Lanús Lima: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

Universidad de Chile se enfrenta a Lanús, este jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Ciudad de Lanús, por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

La transmisión del partido entre azules y granates en el certamen CONMEBOL, tendrá transmisión única, nuestro país son solamente dos y ambas de pago; ESPN, y DSports de DirecTV (610/1610).

De manera online, podrás verlo a través de DGO, Amazon Prime Video y en Disney+ en sus planes Estándar y Premium . Recuerda que la final de la Copa Sudamericana 2025, también irá EN VIVO por las mencionadas señales de TV y streaming.

A través de las siguientes señales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

