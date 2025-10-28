Universidad de Chile enfrenta esta semana uno de sus desafíos más importantes de los últimos años. Los azules viajan a Argentina para disputar la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 contra Lanús, en el Estadio Ciudad de Lanús.

La llave está igualada tras el vibrante 2-2 conseguido en el Nacional. En ese partido, el elenco universitario mostró garra al remontar un 2-0 y sellar el empate a los 90+9‘, gracias a un polémico penal convertido en gol por Charles Aránguiz.

Con este contexto de alta tensión, en RedGol nos adelantamos al crucial duelo. Le preguntamos a la Inteligencia Artificial por un pronóstico: ¿Conseguirá la U su épica clasificación a la final? Descubre toda la información a continuación.

La IA predice el resultado de Lanús vs. U. de Chile

En esta oportunidad utilizamos ChatGPT, la que tras un análisis de ambos clubes definió que Lanús llega como favorito al partido de vuelta, respaldado por su “sólida forma reciente y su ventaja como local”, agregando, por tanto, que: “Podemos estimar que el marcador más probable es Lanús 2-1 Universidad de Chile”.

La inteligencia artificial de todas maneras añadió que aún ve opciones de que los azules puedan derrotar a los argentinos , sin embargo, para eso la “Universidad de Chile debe superar sus inconsistencias defensivas y aprovechar su capacidad ofensiva para sorprender en Buenos Aires”.

Probabilidades de triunfo, según la IA:

Finalmente, la inteligencia artificial dio las probabilidades de triunfo y empate que hay en este partido, favoreciendo en esta oportunidad al cuadro argentino por sobre las opciones universitarias.

Gana Lanús: 45%.

Gana Universidad de Chile: 25%

Empate: 30%.

¿Cuándo juega Lanús vs. Universidad de Chile por la vuelta de Sudamericana?

El enfrentamiento de vuelta entre la Universidad de Chile y Lanús por las semis de la Copa Sudamericana se juega este jueves 30 de octubre a partir de las 19:00 horas de Chile en el Estadio Ciudad de Lanús.

