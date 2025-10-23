Es tendencia:
Copa Sudamericana

Minuto a minuto: Lanús golpea duro a U de Chile en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana

El Chuncho de Gustavo Álvarez recibe al Lanús de Mauricio Pellegrino en el Estadio Nacional a puertas cerradas por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Por Diego Jeria

La U recibe a Lanús por la ida de la Copa Sudamericana.
Universidad de Chile vuelve a la acción por Copa Sudamericana y en qué instancia: los azules reciben a Lanús en el Estadio Nacional por la ida de las semifinales del torneo continental que el Chuncho ya ganó en 2011.

U de Chile vs. Lanús: la estadística en contra de Gustavo Álvarez en enfrentamientos contra Pellegrino

El último partido de la U fue hace diez días: victoria por 2-1 contra Palestino por la Liga de Primera, mientras en la Copa dejó en el camino a Alianza Lima con empate sin goles en Perú (0-0) y victoria en Coquimbo (2-1).

La U viene de eliminar a Alianza Lima y va por Lanús en semifinales.

La U y Lanús buscan meterse en la final de la Copa Sudamericana 2025, con Independiente del Valle y el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli luchando por el otro lado del cuadro.

Podría perderse la vuelta ante Lanús: el jugador de U. de Chile que está al límite de amarillas

Minuto a minuto de Universidad de Chile vs. Lanús:

Los equipos al descanso

45'+1.- Final del primer tiempo. Los equipos se van al vestuario con victoria parcial de 0-2 para Lanús contra Universidad de Chile. Gustavo Álvarez debe buscar una mejor estrategia y servir café cargado en el camarín de la U, que por ahora queda muy complicada de cara a la revancha por semifinales de Copa Sudamericana 2025.

¡En qué estuvo el gol de la U!

45'.- Centro desde la izquierda de Sepúlveda y Hormazábal ganó la posición para definir de cabeza. Responde con manos seguras el meta de Lanús.

La U busca el descuento

41'.- Fabián Hormazábal saca un remate desde el vértice del área que pasa cerca de la portería del cuadro argentino.

Otro tiro libre de la U

35'.- Misil del Tucu Sepúlveda esta vez se va desviado por arriba, muy cerca del travesaño.

Se salvó Lanús

33'.- Potente y bien dirigido tiro libre de distancia de Matías Sepúlveda en la U... tapadón de Nahuel Losada para mandar al córner.

Gol de Lanús: 0-2

28'.- Cae el segundo de Lanús. Edurdo Salvio se sacó la marca de Zaldivia por dechera, entro al área y mandó el balón al área chica para que Rodrigo Castillo la empujara a la red, convirtiendo el segundo personal y de Lanús. Los azules pierden 0-2 contra los granates antes de la media hora y de forma impensada.

Tweet placeholder

Condoro de la U y gol de Lanús: 0-1

24'.- ¡Balde de agua fría! Golazo de Rodrigo Castillo para Lanús. La U regala el 0-1 parcial.

Universidad de Chile intentó salir jugando desde atrás, el balón le llegó exigido a Franco Calderón... Castillo le quitó el balón al defensa y definió de globito instantáneamente al ver a Gabriel Castellón adelantado. El Chuncho se hipoteca solo.

Tweet placeholder

¡Uff, uff! Casi la U

22'.- El arquero de Lanús, Nahuel Losada, falló rotundamente para embolsar el córner y el balón que quedó de sorpresa a Lucas Assadi, quien incómodo remata muy desviado

Abrazo rival con aroma a azul

17'.- El marcador sigue 0-0.

Así fue el abrazo entre Gustavo Álvarez y Mauricio Pellegrino... el actual y el ex entrenador de Universidad de Chile.

La primera amarilla es para la U

10'.- Tarjeta amarilla para Matías Zaldivia por falta a Marcelino Moreno, a mediana distancia del área azul. El tiro libre se va elevado. El marcador sigue sin goles (0-0).

¡Epa! La U alegaba penal

8'.- Carlos Izquierdoz llegó justo al cruce de Charles Aránguiz, que se fue al suelo en la disputa del balón tras ser impactado por el hombro del argentino. El árbitro desestimó la falta.

La U presiona a Lanús y tiene más el balón, pero los granates cubren bien los espacios y le falta profundidad al Chuncho.

¿Cómo se paran los equipos en la cancha?

2'.- Así se paran Universidad de Chile y Lanús.

La U forma con Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz Matías Sepúlveda; y Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en ataque. DT: Gustavo Álvarez.

En la banca azul están Cristopher Toselli, Ignacio Tapia, Nicolás Ramírez, Leandro Fernández, David Retamal, Sebastián Rodríguez, Felipe Salomoni, Lucas Di Yorio, Marcelo Díaz, Ignacio Vásquez, Antonio Díaz y Flavio Moya.

Lanús alinea con Nahuel Losada en el arco; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich en defensa; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio y Ramiro Carrera en mediocampo; Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo en ataque. DT: Mauricio Pellegrino.

En la banca del granate son alternativas Lautaro Morales, Ezequiel Muñoz, Nicolás Morgantini, Lautaro Acosta, Franco Watson, Walter Bou, Pedro Canelo, Armando Méndez, Dylan Aquino, Juan Ramírez, Luciano Romero y Facundo Sánchez.

¡Comenzó el partido!

1'.- ¡Pitazo! Comienza el partido entre Universidad de Chile y Lanús. Los azules buscan encaminar la clasificación a la final de la Copa Sudamericana. 

El ex jefe

Los jugadores de Universidad de Chile, Lucas Assadi y Matías Zaldivia, fueron a saludar a Mauricio Pellegrino, actual entrenador de Lanús y ex DT de la U.

Equipos a la cancha

Universidad de Chile y Lanús ya pisan el césped del Eatadio Nacional. La ida de semifinales de Copa Sudamericana 2025 comienza en breve.

La U aleona a su estrella ninja, Lucas Assadi

Tweet placeholder

La voz de Gustavo Álvarez

También hablo el DT de la U y dejó manifiesta su intención de clasificar a la final y ganar la Copa Sudamericana: "es un partido muy importante, pero esperamos que no sea el más importante del año".

Palabras de Pellegrino en la previa

El DT de Lanús manifestó a la transmisión oficial, a horas del duelo contra Universidad de Chile, que "tenemos mucha ilusión de hacer un buen partido. Sabemos la dificultad que tiene. La U es un gran equipo, viene de Copa Libertadores. Pero tenemos fe en hacer un buen partido y definirlo en nuestro campo".

Así llegaron a semifinales

La U empató sin goles contra Alianza Lima en Perú (0-0) y se impuso en la revancha de Coquimbo por 2-1.

Lanús por su parte dejó en el camino a Fluminense con triunfo 1-0 y empate 1-1.

Así fue la llegada de la U al Estadio Nacional

Serenidad, optimismo y concentración: la llegada de Universidad de Chile al Estadio Nacional para la semifinal de ida contra Lanús por Copa Sudamericana 2025.

Dónde ver a la U contra Lanús

El duelo de ida entre Universidad de Chile y Lanús, por la ida de las semifinales de Copa Sudamericana será transmitido en chile de forma paralela por ESPN y DSports de DirecTV.

ESPN
VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)
ENTEL: 212 (HD)
CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
GTD/TELSUR: 84 (SD)
MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
TU VES: 508 (SD)
ZAPPING: 90 (HD)

DSports
DirecTV: 610 (SD) – 1610 (HD)

De forma online podrás seguirlo a través delas plataformas DGO, Amazon Prime Video y Disney+ en sus planes Estándar y Premium.

Formación confirmada de Lanús

El once de Mauricio Pellegrino y Lanús contra la U:

Formación confirmada de la U

La U tiene once titular confirmado ante Lanús: Nicolás Guerra ratificado como titular en el ataque en desmedro de Lucas Di Yorio.

Incidentes fuera del Estadio Nacional

Lamentable, no aprenden: pese a que por el castigo de la Conmebol el partido entre la U y Lanús se juega a puertas cerradas sin público, un grupo de hinchas azules apareció en los alrededores del recinto deportivo. Como si no fuera suficiente la porfía, el bus que transportaba al plantel del cuadro argentino fue atacado y terminó con una ventana quebrada.

Tweet placeholder

Ambiente azul

Camarín listo: así luce el vestuario de la U en el Estadio Nacional, que va de tradicional azul contra Lanús.

Las bajas de la U

La U lamenta dos ausencias para enfrentar a Lanús en la ida: Nicolás Fernández fue el primer descartado por un desgarro. Ya adentrados en la previa del encuentro, Rodrigo Contreras también se pierde el partido por una contractura en la pierna izquierda.

Los datos del partido

Universidad de Chile recibe a Lanús por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional, a puertas cerradas por el castigo de Conmebol al Chuncho. Arbitrará el brasileño Anderson Daronco.

La revancha está pactada para el próximo jueves 30 de octubre.

La citación azul

La lista de 23 citados con todas las alternativas de la U contra Lanús:

  • 1.- Cristopher Toselli
  • 2.- Franco Calderón
  • 3.- Ignacio Tapia
  • 5.- Nicolás Ramírez
  • 7.- Maximiliano Guerrero
  • 8.- Israel Poblete
  • 9.- Leandro Fernández
  • 10.- Lucas Assadi
  • 11.- Nicolás Guerra
  • 13.- David Retamal
  • 14.- Sebastián Rodríguez
  • 15.- Felipe Salomoni
  • 16.- Matías Sepúlveda
  • 17.- Fabián Hormazábal
  • 18.- Lucas Di Yorio
  • 19.- Javier Altamirano
  • 20.- Charles Aránguiz
  • 21.- Marcelo Díaz
  • 22.- Matías Zaldivia
  • 23.- Ignacio Vásquez
  • 24.- Antonio Díaz
  • 25.- Gabriel Castellón
  • 34.- Flavio Moya

Probable formación de la U

Durante la semana la duda de Gustavo Álvarez estuvo entre Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra. Todo apunta a que el Chuncho tendrá desde el inicio al chileno como compañero en ataque de Lucas Assadi.

La probable formación de la U está compuesta por Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz Matías Sepúlveda; y Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en ataque.

¡Comenzamos la previa!

¡Buenas tardes redgoleras y redgoleros! Comenzamos la previa del trascendental partido entre Universidad de Chile y Lanús, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Acompáñanos en la espera del duelo y en el minuto a minuto del partido.

