Universidad de Chile vuelve a la acción por Copa Sudamericana y en qué instancia: los azules reciben a Lanús en el Estadio Nacional por la ida de las semifinales del torneo continental que el Chuncho ya ganó en 2011.

El último partido de la U fue hace diez días: victoria por 2-1 contra Palestino por la Liga de Primera, mientras en la Copa dejó en el camino a Alianza Lima con empate sin goles en Perú (0-0) y victoria en Coquimbo (2-1).

La U viene de eliminar a Alianza Lima y va por Lanús en semifinales.

La U y Lanús buscan meterse en la final de la Copa Sudamericana 2025, con Independiente del Valle y el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli luchando por el otro lado del cuadro.

Minuto a minuto de Universidad de Chile vs. Lanús: