No se vio en TV: la fuerte pelea que marcó el final del sufrido empate entre la U y Lanús

Universidad de Chile rescató un sufrido empate ante Lanús y todavía sueña con meterse en la final de la Copa Sudamericana.

Los azules caían por 2-0 en la ida de las semifinales jugada en el estadio Nacional, sin embargo, el cuadro chileno se repuso y logró una importante paridad por 2-2 en Ñuñoa.

El empate le sirve al cuadro de Gustavo Álvarez para llegar con mejor pie a la revancha, que se jugará el próximo jueves 30 de octubre en Buenos Aires.

La pelea que marcó la final del partido de la U y Lanús

El partido terminó con polémica en el estadio Nacional, porque el árbitro brasileño Daronco cobró un penal a los 95 minutos de juego, por una mano en el área argentina.

Los jugadores de Lanús reclamaron con todo la medida del juez, es más, se enojaron tanto que se produjo una fuerte discusión entre las dos bancas, que finalmente terminó en una gresca.

Jugadores de la U y Lanús discutieron. Foto: Cristián Fajardo

Empujones, improperios y refriega hubo en el borde de la cancha, cuando Charles Aránguiz se preparaba para marcar el 2-2 definitivo.

Azules y granates no se sacaron ventaja, por lo que la revancha definirá todo en Lanús.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Lanús y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús.

