Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

No se vio en TV: la fuerte pelea que marcó el final del sufrido empate entre la U y Lanús

El cuadro azul y el elenco granate igualaron en la ida por las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana.

Por Carlos Silva Rojas

La pelea de las bancas en el final del partido.
© Cristián FajardoLa pelea de las bancas en el final del partido.

Universidad de Chile rescató un sufrido empate ante Lanús y todavía sueña con meterse en la final de la Copa Sudamericana.

Los azules caían por 2-0 en la ida de las semifinales jugada en el estadio Nacional, sin embargo, el cuadro chileno se repuso y logró una importante paridad por 2-2 en Ñuñoa.

El empate le sirve al cuadro de Gustavo Álvarez para llegar con mejor pie a la revancha, que se jugará el próximo jueves 30 de octubre en Buenos Aires.

¿Se vienen penas del infierno? Conmebol registra caos en el Nacional antes del partido de la U con Lanús

ver también

¿Se vienen penas del infierno? Conmebol registra caos en el Nacional antes del partido de la U con Lanús

La pelea que marcó la final del partido de la U y Lanús

El partido terminó con polémica en el estadio Nacional, porque el árbitro brasileño Daronco cobró un penal a los 95 minutos de juego, por una mano en el área argentina.

Los jugadores de Lanús reclamaron con todo la medida del juez, es más, se enojaron tanto que se produjo una fuerte discusión entre las dos bancas, que finalmente terminó en una gresca.

Jugadores de la U y Lanús discutieron. Foto: Cristián Fajardo

Jugadores de la U y Lanús discutieron. Foto: Cristián Fajardo

Publicidad

Empujones, improperios y refriega hubo en el borde de la cancha, cuando Charles Aránguiz se preparaba para marcar el 2-2 definitivo.

Azules y granates no se sacaron ventaja, por lo que la revancha definirá todo en Lanús.

Hinchas se hacen un festín con Matías Zaldivia tras error en la Sudamericana: “Salvó el Chistenario”

ver también

Hinchas se hacen un festín con Matías Zaldivia tras error en la Sudamericana: “Salvó el Chistenario”

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Lanús y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús.

Publicidad
Lee también
Capitán de Lanús deja la grande por penal a favor de la U en la Sudamericana
Copa Sudamericana

Capitán de Lanús deja la grande por penal a favor de la U en la Sudamericana

Popular relator argentino llora por el penal para la U en la última jugada
U de Chile

Popular relator argentino llora por el penal para la U en la última jugada

El salvador de la U desafía a Lanús en revancha de Sudamericana
U de Chile

El salvador de la U desafía a Lanús en revancha de Sudamericana

Charles Aránguiz héroe en la U contra Lanús: "Tuve un poco..."
U de Chile

Charles Aránguiz héroe en la U contra Lanús: "Tuve un poco..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo