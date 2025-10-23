¿Se vienen penas del infierno? Conmebol registra caos en el Nacional antes del partido de la U con Lanús

Universidad de Chile se mide ante Lanús por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, partido que será sin público en el estadio Nacional, sin embargo, ya hubo graves incidentes.

La U tiene que jugar como local sin hinchada, debido a los incidentes que se produjeron en la revancha con Independiente en Avellaneda, situación por la que recibió una fuerte sanción de la Conmebol.

A pesar de que el choque con los argentinos es sin presencia de hinchas, ya hubo manifestaciones en las inmediaciones al recinto de Ñuñoa, por lo que el equipo chileno puede recibir más castigos.

Comisario de la Conmebol registra incidentes en el Nacional

Un grave incidente se produjo en calles aledañas al estadio Nacional, porque el bus que transportaba a la delegación de Lanús fue apedreado por una serie de delincuentes con los colores de Universidad de Chile.

La situación no pasó desapercibida, porque llegó a oídos del comisario de la Conmebol que está a cargo de la seguridad para el partido, quien de inmediato fue a tomar registro de lo sucedido.

El comisario de la Conmebol, con el delegado de Lanús y el jefe de seguridad de la U. Foto: Cristián Fajardo

La autoridad enviada por el ente sudamericano incluso fue a mirar el lugar exacto donde se produjo la grave situación, para ver si estaba dentro o afuera del perímetro de seguridad que tiene que resguardar el local, en este caso, Universidad de Chile.

El comisario tomó registro con su celular de todo lo que pasaba, por lo que en el futuro cercano se pueden venir más castigos para el equipo nacional.