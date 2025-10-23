Es tendencia:
Universidad de Chile

Formación confirmada: U de Chile confirmó su once titularísimo para la ida contra Lanús por semifinales

Gustavo Álvarez tiene el once definido: formación estelar confirmada de Universidad de Chile para la trascendental semifinal de ida contra Lanús por Copa Sudamericana. Nico Guerra le ganó la pulseada a Di Yorio en ataque.

Por Diego Jeria

Universidad de Chile tiene una sola misión este jueves: dejar encaminada la clasificación a la gran final de la Copa Sudamericana 2025, como local en el Estadio Nacional, a espera de la revancha de la próxima semana en Argentina.

La U recibe a Lanús por la ida de las semifinales y Gustavo Álvarez confirmó la formación titular del Chuncho despejando las dudas en ataque, donde Nicolás Guerra apareció de sorpresa en la previa, ganándole la pulseada a Lucas Di Yorio.

Y el DT azul mantuvo su determinación: el Chuncho formará con Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz Matías Sepúlveda; y Javier Altamirano en la zona de volantes; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en la delantera.

Minuto a minuto: U de Chile sale a ganar la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana contra Lanús

Detalles y antecedentes de la formación de la U

Respecto al once titular presentado en el duelo anterior contra Palestino, en la U salen de la formación de inicio Ignacio Tapia, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Felipe Salomoni, Marcelo Díaz y Lucas Di Yorio.

En la banca del Chuncho estarán Cristopher Toselli, Ignacio Tapia, Nicolás Ramírez, Leandro Fernández, David Retamal, Sebastián Rodríguez, Felipe Salomoni, Lucas Di Yorio, Marcelo Díaz, Ignacio Vásquez, Antonio Díaz y Flavio Moya.

Son bajas en Universidad de Chile para el duelo ante Lanús Nicolás Fernández y Rodrigo Contreras, ambos por lesión

Experto explica con peras y manzanas la titularidad de Nicolás Guerra en el U. de Chile vs Lanús: “Es el que más puede…”

El partido entre Universidad de Chile y Lanús, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, se disputa este jueves 23 de octubre, desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional.

