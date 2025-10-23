Universidad de Chile sale a jugar esta noche uno de sus partidos más importantes del año. Los azules enfrentarán a Lanús por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, buscando mantener vivo su sueño continental ante uno de los buenos equipos del fútbol argentino.

De cara a este compromiso Gustavo Álvarez sorprendió a propios y extraños al apostar por darle una camiseta de titular a Nicolás Guerra. Pese a los goles que ha venido convirtiendo Lucas Di Yorio, el argentino se la jugará por el canterano azul.

Uno que tomó la palabra para explicar con peras y manzanas esta decisión del DT de la U fue Gonzalo Jara, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio apuntó a las cualidades que Guerra puede aportar en delantera.

ver también El jugador más querido de la U de Chile reaparece en la semifinal de Copa Sudamericana

“Guerra le ha dado algo distinto a la U”

El bicampeón de América partió diciendo que “es el más apropiado, el jugador que puede marcar la diferencia va ser este nueve o falso nueve, que puede ser Nicolás Guerra y que le ha dado algo distinto a la Universidad de Chile”.

Nicolás Guerra agarró camiseta de titular tras una notable alza en su rendimiento en Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

“Si bien es cierto Di Yorio marca dos goles el otro día y marca la diferencia, está la sociedad que se ha dado entre Assadi, Guerra y Altamirano. Son tres jugadores que muchas veces no son reconocibles para las defensas. Eso incomoda muchísimo”.

Publicidad

Publicidad

“Con dos centrales que son muy centrales, no son de descender, les molesta que corran mucho sobre los espacios, que le piquen a las espaldas de los defensores centrales. La U tiene que ir por abajo y asociar. Si quiere terminar la jugada tirando centros, Lanús se hará fuerte”, concluyó Jara.

ver también No va por CHV: Todas las señales que transmiten U. de Chile vs. Lanús en vivo por Copa Sudamericana

¿A qué hora juega Universidad de Chile vs Lanús?

Azules y granates se enfrentarán desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional. La vuelta está pactada para el próximo jueves 30 de octubre, también a las 19:00, en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.