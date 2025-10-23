Este jueves la Universidad de Chile regresa a la acción internacional con el enfrentamiento de ida de semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana ante Lanús de Argentina, comandado por el ex azul, Mauricio Pellegrino.

Gran encuentro que, a pesar de no contar con público presente, será crucial para que los azules logren sacar una ventaja como local de cara al duelo revancha a jugarse la próxima semana en Argentina.

Y si bien no habrá fanáticos en el estadio, los azules tienen suerte porque a partir de esta ronda los hinchas azules podrán disfrutar de los duelos de la U en la Copa Sudamericana completamente en vivo, no por una, sino que por dos señales de televisión y hasta tres plataformas de streaming. Conoce todos los detalles de transmisión, horario, canal y posibles formaciones a continuación en RedGol.

¿Dónde ver por TV y STREAMING a la U por Copa Sudamericana HOY?

El partido entre la U y Lanús por semifinales podrá ser visto por dos señales de televisión en vivo; ESPN, y DSports de DirecTV, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Adicionalmente, podrás verlo de forma ONLINE a través de las siguientes plataforas; DGO, Amazon Prime Video y en Disney+ en sus planes Estándar y Premium .

En ESPN/Disney+ para Chile el relator será Ricardo Shannon, acompañado por los comentarios de Diego Rivarola, además del apoyo en el campo de juego de María José Orellana y Nicolás Ramírez.

DSports

DirecTV: 610 (SD) – 1610 (HD)

En el caso de DSports/DGO para Chile, el relator será Hernán Chanampa, en los comentarios lo acompañará Pablo Flamm y Marco Escobar Alvear estará desde el campo de juego.

Probables formaciones U. de Chile y Lanús

Universidad de Chile: Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda en mediocampo; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra en delantera.

Lanús: Nahuel Losada en el arco; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich en defensa; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera en mediocampo; Walter Bou en solitario en ataque.