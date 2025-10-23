Este jueves hay acción en la Copa Conmebol Sudamericana con un partidazo por la semifinal ida entre la Universidad de Chile y Lanús de Argentina, duelo que para la suerte de los fanáticos nacionales irá por varias señales de televisión y online.

Así es, porque el enfrentamiento entre azules y granates contará con transmisión televisiva por las señales de ESPN y DSports, señal exclusiva de DirecTV, mientras que online, también estará a cargo de las plataformas Disney Plus, en su plan Estándar, además de DGO y Prime Video.

Es en ese contexto donde cada señal confirmó a su relator para este encuentro, así como sus comentaristas para Latinoamérica y Chile, país que tendrá transmisión exclusiva. Conoce todos los detalles a continuación.

ver también ¿Qué pasa si U. de Chile gana, empata o pierde vs. Lanús por Copa Sudamericana?

Relatores y comentaristas para Universidad de Chile vs. Lanús

Relatos y comentarios en ESPN/Disney+:

La señal deportiva, por excelencia, transmitirá el duelo de la Universidad de Chile vs. Lanús por ESPN, pero ojo porque tendrá relatores diferenciados para Chile y el resto de Latinoamérica.

En el caso de Chile, el relator será Ricardo Shannon, quien será acompañado por los comentarios de Diego Rivarola, además del apoyo en el campo de juego de María José Orellana y Nicolás Ramírez.

En el resto de LATAM, los relatos estarán a cargo de Sebastián Vignolo y Gustavo López en los comentarios. Mientras que en el campo de juego estará presente Alejandro Ruzal.

Publicidad

Publicidad

Relatos y comentarios en DSports/DGO:

Al igual que ESPN, la señal exclusiva de DirecTV contará con comentaristas exclusivos para Chile y otros para el resto de Latinoamérica.

En el caso de los comentarios nacionales, el relator será Hernán Chanampa, mientras que en los comentarios estará Pablo Flamm y Marco Escobar Alvear desde el campo de juego.

Para el resto de Latinoamérica, los relatos serán obra de Gustavo Kuffner y contará con los comentarios de Juan José Buscalia y de Paula Pallas desde el campo de juego.

Publicidad

Publicidad

La U será transmitida este jueves por ESPN y DSports, además de sus respectivas app online. (Foto: Andres Pina/Photosport)

¿A qué hora juega U. de Chile vs. Lanús?

El enfrentamiento entre Universidad de Chile vs. Lanús por semifinales ida de Copa Sudamericana se juega este jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.