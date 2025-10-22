¿Qué pasa si U. de Chile gana, empata o pierde vs. Lanús por Copa Sudamericana?

Vuelve la acción de la Copa Sudamericana 2025 esta semana con los imperdibles duelos de ida de semifinales. Una de las llaves tiene como protagonistas a Universidad de Chile y Lanús de Argentina.

El encuentro de este jueves en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos no será decisivo, pero sí trascendental para definir los objetivos que deberán plantearse los azules de cara al duelo de vuelta. En RedGol vivimos este verdadero partidazo y te contamos los distintos escenarios que podría enfrentar la U en esta importante semifinal.

Qué pasa si gana la U

Un triunfo azul no clasifica de inmediato a los dirigidos por Gustavo Álvarez, ya que aún queda la revancha en Argentina, pero sí sería clave para la serie.

Con una victoria en la ida , la U llegaría con la primera opción de avanzar a la gran final, incluso con varios escenarios favorable s: podría clasificar ganando, empatando o hasta perdiendo , siempre que el margen sea menor a la ventaja obtenida.

Por ejemplo, si la U gana 2-0, podría avanzar incluso cayendo 1-0 en la vuelta.

Qué pasa si empata la U

Un empate ante Lanús como local no sería un mal resultado, aunque tampoco el ideal, ya que obligará a la U a buscar la clasificación como visitante en Argentina , ya sea ganando en los 90 o mediante otro empate y definición a penales.

De todas formas, desde la edición 2022 de las competiciones Conmebol ya no rige la regla del gol de visitante, por lo que un 3-3 en Santiago vale lo mismo que un 0-0 en Argentina.

Qué pasa si pierde la U

Una derrota azul sin duda sería un golpe fuerte. Universidad de Chile no quedaría eliminada del certamen, pero sí complicaría su panorama rumbo a la gran final.

Esto porque obligará a la U no solo a salir a buscar el partido en Argentina, sino a ganar y por un margen mayor al recibido.

Por ejemplo, si la U pierde 0-1 en Santiago, deberá imponerse en la revancha por dos goles o más para clasificar directo.

