Días movidos en Santa Laura con el plantel de Unión Española. Mientras en los escritorios buscan mantenerse en la Liga de Primera, el plantel va tomando forma con miras a la próxima temporada.

Ahí, recientemente se anunció la salida de 11 jugadores del equipo que descendió en 2025, donde destacan las figuras de Bianneider Tamayo, Gonzalo Castellani y Cristián Insaurralde.

Por eso, ahora es momento de ver las llegadas para el equipo que, inicialmente, arrancará en la Primera B el próximo año. Y si ya está practicamente abrochado el regreso de Emiliano Vecchio, ahora otro ex hispano prepara maletas.

¿Cuál es el otro retornado que busca Unión Española?

El equipo de Unión Española mantiene conversaciones con Nicolás Mancilla, canterano y quien supo ser capitán hispano. El defensa viene de una irregular campaña en Magallanes, otro elenco que disputará la Primera B.

“Necesitan un defensa con experiencia en el Ascenso y aparece uno de casa que supo ser capitán. Llegamos al 15/12 Deberían ahora sí empezar las firmas en los hispanos”, informó el periodista Rodrigo Arellano.

Mancilla estuvo 10 años en Unión Española desde sus primeros pasos en el club. Tras eso, saltó a equipos como Iberia, Rangers, Ñublense y su último paso por Magallanes, donde peleó el descenso.

ver también “Me daría vergüenza”: en Limache reaccionan a intento de la Unión e Iquique de no descender por secretaría

Lo primero en Santa Laura es presentar al DT Gonzalo Villagra y el gerente deportivo Luis Pavez, quienes comandarán los hilos del club para devolverlo a la gloria. Tras eso, llegará la oficialización de refuerzos.