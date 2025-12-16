Barcelona y Real Madrid debutan en la Copa del Rey 2025/26: ¿Son favoritos para ganar la competencia?

Los dos equipos más grandes de España hacen su primera presentación en la copa nacional. Esto paga que ganan el trofeo.

Barcelona y Real Madrid clasificaron directamente a la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025/26, tras haber alcanzado las instancias finales de la edición anterior. El equipo dirigido por Hansi Flick debutará ante el CD Guadalajara, que compite en la Primera Federación, mientras que el conjunto de Xabi Alonso se presentará frente al CF Talavera, de la misma categoría.

Ambos clubes son los que más finales disputaron en la historia de la competencia, aunque no son los dos máximos ganadores. El elenco merengue suma 41 finales y 20 títulos, mientras que el Athletic Club jugó 40 definiciones y conquistó 24 trofeos. Por su parte, el cuadro culé es el equipo con más copas en sus vitrinas, con 32 títulos en 43 finales.

En este contexto, repasamos el historial reciente de ambos equipos y las cuotas para ganar la Copa del Rey 2025/26.

Apuestas al ganador de la Copa del Rey 2025/26

Barcelona 2.75 Real Madrid 2.75

Barcelona es el más ganador de la Copa del Rey

Barcelona es el equipo más ganador de la Copa del Rey, con 32 títulos. Su primera consagración llegó en 1910, luego atravesó una racha de tres campeonatos consecutivos entre 1951 y 1953 y vivió una época dorada con Lionel Messi, quien conquistó siete trofeos en la competencia.

Además, el cuadro culé es el campeón defensor, ya que en la última edición alzó el título tras un camino asombroso, superando a Real Betis, Valencia, Atlético de Madrid y Real Madrid.

Ganador de la Copa del Rey 2025/26: Barcelona – 2.75 en bet365

Real Madrid quiere seguir sumando títulos

Real Madrid, el club más ganador del fútbol español, es el tercer equipo con más títulos en la competencia. Registra 20 finales ganadas y 21 perdidas, una de las pocas estadísticas negativas dentro de su extenso palmarés. Además, acumula dos temporadas sin levantar el trofeo: su última consagración fue en la campaña 2022/23, cuando venció a Osasuna en la final.

El gran objetivo del madridismo es alcanzar a Athletic Club, que ocupa el segundo lugar entre los más ganadores del certamen, con 24 títulos.

Ganador de la Copa del Rey 2025/26: Real Madrid – 2.75 en bet365

El código bonus bet365 permite acceder a promociones iniciales pensadas para optimizar cada jugada dentro de la plataforma, especialmente en torneos largos donde Barcelona y Real Madrid parten como favoritos. Revisar las condiciones de este bono es una alternativa interesante antes de elegir cuotas tan parejas en instancias decisivas.

Otras cuotas a ganadores de la Copa del Rey 2025/26

Las cuotas son cortesía de bet365, son correctas en el momento de la publicación y están sujetas a cambios.