Faltaba el último clasificado. Tras la clasificación de Coquimbo Unido, Universidad Católica y O’Higgins de Rancagua a la Copa Libertadores, Huachipato terminó por consagrarse como el cuarto, gracias a la obtención de la Copa Chile.

Esto permite a los de Talcahuano participar en el máximo torneo continental, clasificando a la fase previa. El cuadro acerero está en el bombo 1 del sorteo de la segunda fase, salvándose de rivales como Botafogo o Argentinos Juniors.

Pero, lo que les importa a los acereros es reforzarse bien. Esto lo lograrán moviéndose bien en el actual mercado de pases. Y ya empiezan a mostrar ciertos intereses.

Jugador boliviano

Huachipato puso su ojo fuera de territorio chileno. Fueron hasta Cochabamba a preguntar por un jugador muy lejano al radar convencional de los equipos chilenos. Se trata del extremo izquierdo boliviano, Leonardo Viviani.

Según informó el periodista Rodrigo Arellano, el joven jugador altiplánico, de 19 años, pertenece al Bolívar y está a préstamo en el Aurora cochabambino. Además, suma una pasantía en el Bahía de Brasil.

La idea de Huachipato es tenerlo en el equipo como un valor de proyección. Es decir, más que ser una inversión en un jugador que sea un refuerzo inmediato para el club, se espera valorizarlo para poder sacar más rédito económico. Veremos cómo les va con el negocio.

