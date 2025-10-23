¡Llegó el día! Universidad de Chile saldrá a la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos este jueves para enfrentarse por el partido de ida de semifinales de la Copa Sudamericana al elenco argentino de Lanús, dirigido por un viejo conocido azul, Mauricio Pellegrino.

Partidazo que lamentablemente no tiene a público chileno en sus tribunas por la sanción que la Conmebol le propició a la U tras los lamentables hechos ocurridos en Avellaneda durante octavos de final, pero que será clave para definir los objetivos universitarios de cara al duelo de vuelta a jugarse en Argentina.

¿A qué hora juega U. de Chile vs. Lanús?

El enfrentamiento entre Universidad de Chile vs. Lanús por semifinales ida de Copa Sudamericana se juega este jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

¿Dónde ver por TV y STREAMING a la U por Copa Sudamericana HOY?

La transmisión del partido entre azules y granates por las semifinales NO tendrá una transmisiónúnica, ya que dos señales de televisión lo transmitirán; ESPN, y DSports de DirecTV, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

DSports

DirecTV: 610 (SD) – 1610 (HD)

Adicionalmente, podrás verlo de forma ONLINE a través de las siguientes plataforas; DGO, Amazon Prime Video y en Disney+ en sus planes Estándar y Premium .

Probables formaciones U. de Chile y Lanús

Universidad de Chile: Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda en mediocampo; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra en delantera.

Lanús: Nahuel Losada en el arco; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich en defensa; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera en mediocampo; Walter Bou en solitario en ataque.

La U enfrenta este jueves a Lanús buscando clasificar a la gran final de la Copa Sudamericana. (Foto: Andres Pina/Photosport)

