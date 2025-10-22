¿Por qué U. de Chile juega sin público vs. Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana?

Este jueves Universidad de Chile vuelve a la competencia internacional enfrentando a Lanús de Argentina por la ida de las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana 2025, duelo donde los azules nuevamente no podrán contar con público presente en sus tribunas.

Así es, porque si bien los universitarios regresan a Ñuñoa a hacer locales en el Estadio Nacional, lo harán sin público en las tribunas debido a una compleja sanción que arrastra de Conmebol.

Los motivos de porque la U juega sin público ante Lanús

La imposibilidad de jugar con público se deriva de los lamentables hechos ocurridos el pasado 20 de agosto en Argentina en el duelo por octavos de final entre Independiente de Avellaneda y la U.

Tras la barbarie que se vivió en el Libertadores de América, la Conmebol dio a conocer el pasado 5 de septiembre duras sanciones a ambos equipos, entre ellas, y la más letal, la eliminación de los “Rojos de Avellaneda” de la Copa Sudamericana.

En el caso de los azules, el documento oficial de la entidad sudamericana informó que la Universidad de Chile tiene la OBLIGACIÓN de jugar a PUERTA CERRADA sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de local en competiciones CONMEBOL , misma situación que ocurre con los partidos en condición de visitante.

Y si bien los primeros duelos se cumplieron en el pasado mes de septiembre con los encuentros de cuartos ante Alianza Lima, a la U aún le quedan por cumplir seis partidos de local y seis de visitante sin hinchas en sus tribunas , pero ojo, porque esta sanción no aplicaría en el caso de la gran final del certamen, ya que, en el caso de llegar al partido decisivo, adelantan que el ente rector sudamericano permitiría el ingreso de hinchas azules y “postergaría” la sanción para futuros certámenes sudamericanos.

Fixture U. de Chile vs. Lanús por las semifinales de Sudamericana: