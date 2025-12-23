El movimiento en el mercado de fichajes se hace incesante. Varios futbolistas que jugaron la temporada 2025 en el fútbol nacional comienzan a encontrar equipo. Tal es el caso de este defensor que no tuvo un buen paso por Universidad de Chile.

Pese a que llegó en agosto de 2024 para reforzar la última línea, el ex entrenador Gustavo Álvarez no le dio oportunidades, tanto es así que en menos de un año, salió del club y partió a préstamo a la Unión Española, donde pese a ser titular, no evitó caer al descenso.

Tras descender con Unión: Ex defensa de U de Chile tiene nuevo equipo

Con toda esa carga en sus espaldas, el central Fabricio Formiliano decidió partir de Chile tras sus pasos en la U y Unión Española, para regresar a su país natal, donde lo oficializaron como nuevo refuerzo de Montevideo Wanderers.

“Uno para la defensa. El defensor Fabricio Formiliano firmó contrato y se transformó en la primera alta del club para la próxima temporada. Un placer tenerte otra vez, Tito”, escribió el cuadro bohemio en sus redes sociales.

Será la segunda etapa que vivirá el ex central de Universidad de Chile en Montevideo Wanderers, luego de una breve estancia a comienzos del 2024 que se extendió hasta su venta al fútbol nacional, y es su tercer club en Uruguay, luego de Danubio y Peñarol.

Los números de Formiliano en Chile

Durante su paso por la U, el uruguayo disputó 19 juegos con 1.228 minutos en cancha en torneos locales, donde anotó un gol. Mientras que en Unión Española jugó 990 minutos en 11 encuentros, donde recibió tres tarjetas amarillas.

