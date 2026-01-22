Universidad de Concepción concluyó su participación en la Serie Río de La Plata. Luego de su debut triunfal ante Central Español tras un 0-0 que derivó en definición por penales, el cuadro nacional se medía con otro cuadro uruguayo: Montevideo Wanderers.

El técnico argentino del Campanil, Juan Cruz Real, decidió mantener su esquema con tres hombres en defensa, y realizó tres modificaciones respecto del primer juego, entre ellas la inclusión de refuerzos como Antonio Díaz y Cristhofer Mesías.

A diferencia del estreno, en este encuentro que se jugó en el Estadio Parque Alfredo Viera aparecieron los goles, y tras los mismos, un típico partido amistoso ante menos de mil espectadores en las tribunas. Ambiente familiar para el duelo de la U de Concepción.

U de Concepción invicta en Serie Río de La Plata

Y las cosas no partieron bien para el conjunto penquista. En menos de tres minutos se vio en desventaja luego que Roque Ricca sorprendiera al meta Santiago Silva con un englobado remate que se colocó en la parte alta de la portería auriazul.

Sin embargo, la U de Concepción despertó del letargo y comenzó a adueñarse de la pelota, y con ello aparecieron las jugadas de riesgo, y los goles. Jeison Fuentealba a los 17′ aprovechó dentro del área la habilitación de Luis Rojas para poner el empate parcial por 1-1.

En el segundo tiempo, y con múltiples cambios en ambos equipos, fue el Campanil quien dio vuelta el marcador gracias a uno de sus refuerzos, el panameño Cecilio Waterman, que en los 70′, peleó el balón en mitad de cancha, se fue en velocidad y definió con calidad para poner el 2-1 definitivo.

Con esta victoria, la U de Conce se despide de la Serie Río de La Plata con dos triunfos, uno de ellos por penales y otro en cancha, lo que le deja en buen pie para el inicio de la temporada 2026 en el fútbol chileno.

¿Cuándo vuelve a jugar el Campanil?

Por la primera jornada de la Liga de Primera, Universidad de Concepción recibirá al monarca nacional Coquimbo Unido, en el habitual “duelo de campeones”, en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, el sábado 31 de enero desde las 20:30 horas.