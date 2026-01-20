Cecilio Waterman estuvo en la U de Concepción, club con el que descendió a la Primera B del fútbol chileno con una declaración de amor eterno que cumplió con los años. En su época, el Campeonato Nacional 2020, el cuadro del Campanil materializó su vuelta a la división de plata.

Fue tras perder 1-0 ante Colo Colo en el estadio Fiscal de Talca. Aquel 17 de febrero de 2021, un gol de Pablo Solari salvó al Cacique de disputar la segunda categoría del fútbol chileno por primera vez en su historia. Tras aquella experiencia, Waterman jugó en Everton de Viña del Mar, Cobresal y Coquimbo Unido, donde fue campeón en 2025.

Como el cuadro estudiantil volvió a la élite, Waterman aprovechó de cumplir su palabra. “Cuando me dieron la opción de venir a casa, la primera casa que llegué a Chile, no lo dudé. Me quieren en el club, yo los quiero también”, contó a Octava Pasión el ariete centroamericano de la selección de Panamá, clasificada al Mundial 2026.

Cecilio Waterman en su primer paso por Universidad de Concepción ante O’Higgins de Rancagua. (Andres Pina/Photosport).

“Espero ratificarlo en la cancha. Lo dije en una entrevista: a la U de Conce le debo todo. Cumplí, me tocó volver y ahora queda trabajar y hacer las cosas muy bien”, dijo Waterman, quien fue titular en la Serie Río de La Plata, donde la UdeC venció a Central Español de Uruguay mediante la tanda de penales.

Juan Cruz Real se suma a Waterman y confía en la U de Concepción

El entrenador de la U de Concepción piensa lo mismo que Waterman: que es momento de consolidar la idea que llevará al club a su destino en 2026, año de retorno a la máxima categoría. “Estamos tranquilos, trabajando en que el equipo pueda ganar más rodaje y entender la idea de juego”, dijo Juan Cruz Real con Octava Pasión.

“Es un partido preparatorio que nos sirve. Con tranquilidad. Indudablemente será un lindo desafío, estamos preparándonos para eso. No será sencillo, pero tenemos mucha confianza en lo que podemos hacer”, lanzó el otrora centrodelantero de Unión San Felipe, quien en su carrera como DT estuvo al mando del América de Cali en Colombia y Belgrano de Argentina.

Por lo pronto, Universidad de Concepción debe terminar su participación en la Serie Río de La Plata, algo que ocurrirá este jueves 22 de enero ante Montevideo Wanderers de Uruguay a contar de las 21 horas. Tras eso, el equipo adiestrado por el argentino Juan Cruz Real abocará sus esfuerzos al partido de los campeones: frente a Coquimbo Unido por la fecha inicial de la Liga de Primera.

