El mercado de fichajes de Colo Colo apuntaba a tener a Bruno Gutiérrez como uno de los salientes, al punto que el polifuncional defensor ni siquiera comenzó la pretemporada con el resto de sus compañeros. Una señal inequívoca de que no contaba para nada en la consideración de Fernando Ortiz.

Por eso mismo, el zaguero calerano de 23 años buscó club para mantenerse en la máxima categoría del fútbol chileno. Al igual que hizo Daniel Gutiérrez, quien pasó cedido a Unión La Calera. El mismo recurso del ex jugador de Deportes Iquique en esta ventana.

Finalmente, Bruno Gutiérrez jugará a préstamo en Deportes La Serena, donde se ha hecho habitual recibir a los futbolistas que no tendrán opciones en el Eterno Campeón. Ocurrió durante la campaña 2025 con Jeyson Rojas y el lateral derecho juvenil Matías Pinto.

Bruno Gutiérrez jugará en Deportes La Serena. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Así las cosas, el cuerpo técnico encabezado por Felipe Gutiérrez sumará una nueva variante a su última línea, donde hubo muchas novedades. Por ejemplo, la renovación del defensor argentino Andrés Zanini, quien tendrá su segunda campaña en el estadio La Portada.

Otra novedad en la retaguardia fue el fichaje del portero argentino Federico Lanzillota, quien arribó a los Papayeros en condición de agente libre tras haber rescindido su contrato en Argentinos Juniors. Será el segundo equipo nacional del meta, quien también pasó por Palestino. Yahir Salazar, zurdo defensor surgido en Universidad de Chile, fue otro que se integró.

Bruno Gutiérrez deja atrás a Colo Colo en el mercado y jugará en La Serena

A pesar de que Bruno Gutiérrez coqueteó con Audax Italiano en este mercado de fichajes, pero finalmente saldrá de Colo Colo para recalar en la región de Coquimbo. Allí se pondrá a disposición del Pipe, que también celebró la incorporación de Joaquín Gutiérrez desde Huachipato.

Eso sí, también hubo bajas en el cuadro serenense: Martín Ramírez, lateral derecho surgido del semillero granate, jugará en Unión San Felipe durante la temporada 2026. Otro que salió fue el uruguayo Joaquín Fernández, quien por decisión que escapaba al staff técnico dejó el plantel.

Bruno Gutiérrez suma 57 partidos jugados en Colo Colo. (Andres Pina/Photosport).

Además de Bruno Gutiérrez, el Cacique cedió otro jugador al elenco Papayero: Milovan Velásquez, un volante ofensivo de 18 años que no tenía muchas opciones de sumar minutos en el plantel estelar albo. Y eligió ir a pelear un lugar en los granates, que también se reforzaron con Alexander Oroz.

Así le fue a Deportes La Serena en la tabla de la Liga de Primera 2025

Deportes La Serena terminó la Liga de Primera 2025 en el 13° lugar de la tabla de posiciones.