Colo Colo vive un momento muy importante en el mercado de fichajes, porque este jueves se reunirá el directorio de Blanco y Negro para analizar una oferta por Lucas Cepeda. El delantero arma sus maletas para salir.

Elche es el club que se quiere llevar al formado en Santiago Wanderers, quien tiene una cláusula cercana a los cuatro millones de dólares.

Pero esta no es la única preocupación de la dirigencia, porque Fernando Ortiz solicitó la llegada de otro arquero para la temporada 2026. ¿Se abordará ese tema también en la reunión?

El periodista Christopher Brandt confirmó que Blanco y Negro analiza nombres para cumplir el deseo de Ortiz. Mientras se habló de las posibilidades de Matías Dituro e Ignacio González, el comunicador también sumó a Sebastián Pérez.

Sebastián Pérez es una de las cartas que analiza Colo Colo

Sebastián Pérez se suma como opción para el arco de Colo Colo

Por ahora no existe ninguna oferta formal por un arquero, pero el nombre de Sebastián Pérez es uno que interesa a la dirigencia de Colo Colo.

El arquero tiene contrato hasta fin de año con Palestino y habría que ver si los albos encuentran una opción para ficharlo. Con los árabes, el golero tiene presupuestado jugar la fase previa de la Copa Sudamericana.

Hasta ahora, el Cacique ha fichado a Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero. En cuanto a salidas, han dejado el club Emiliano Amor, Mauricio Isla, Óscar Opazo, Sebastián Vegas, Brayan Cortés, Vicente Pizarro, Alan Saldivia, Salomón Rodríguez y Alexander Oroz.