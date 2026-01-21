Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

¡Y habría inesperado reencuentro! Ñublense cerca de cerrar el fichaje de seleccionado argentino

La Longaniza Mecánica se sigue reforzando para la nueva temporada, donde estarían cerca de concretara a figura argentina.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El jugador que estaría cerca de llegar a Ñublense.
© MAURICIO ULLOA/PHOTOSPORTEl jugador que estaría cerca de llegar a Ñublense.

Ñublense tuvo una compleja temporada donde no logró clasificar a ninguna de las competencias internacionales para este 2026, escenario que busca cambiar para la nueva temporada, donde revelan que tendrían todo listo para fichar a figura argentina.

El equipo comienza un nuevo ciclo de la mano de Juan José Ribera, quien asumió como entrenador, donde ya anunció a distintos refuerzos para este año, entre ellos Franco Rami e Ignacio Jeraldino. Sin embargo, hay un joven jugador que podría sumarse al plantel rojo.

La figura argentina que está cerca de fichar por Ñublense

Según reveló el comunicador Facundo Priante, Ignacio Tapia, jugador de Belgrano de Córdova y Seleccionado Argentino de las categorías Sub-15 y 17, podría salir a préstamo a Ñublense. “El volante creativo de 21 años, tendría las negociaciones avanzadas para llegar a préstamo hasta fin de año”.

No hay fútbol: Ñublense sufre las consecuencias de emergencia por incendios forestales

ver también

No hay fútbol: Ñublense sufre las consecuencias de emergencia por incendios forestales

“De concretarse, se reencontraría con Franco Rami, quienes compartieron plantel de Reserva”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, el medio Rincón del Rojo señaló que el equipo avanzó para su incorporación del jugador que viene de estar a préstamo en Barracas Central.

Destacando por su despliegue físico y orden táctico en la zona media. De esta manera, el cuadro chillanejo continúa reforzando su plantel con miras a la temporada, mientras la dirigencia sigue activa en el mercado de pases.

Publicidad

Ñublense se refuerza para el 2026

La Longaniza Mecánica tuvo un duro 2025 quedando fuera de las competencias internacionales, por lo que para este 2026 ya anunció importantes refuerzos.

El equipo anunció las incorporaciones de Diego Céspedes, Felipe Campos, Carlos Salomón, Joaquín González, Hernán Muñoz Franco Rami, Ignacio Jeraldino y el regreso de Manuel Rivera.

Publicidad

Asimismo, el club selló la continuidad de Sebastián Valencia, Lorenzo Reyes, Osvaldo Bosso y Gabriel Graciani.

Por otra parte, entre las salidas, en cambio, se encuentra la de Patricio Rubio, experimentado delantero quien no renovó su vínculo con los Diablos Rojos y fichó por Unión Española, equipo que perdió la categoría en 2025 y disputará la Primera B.

Lee también
Rescindió con Colo Colo y apunta a un viejo amor
Colo Colo

Rescindió con Colo Colo y apunta a un viejo amor

Trato hecho: Pachuca vuelve a ceder a un delantero y jugará en Chile
Mercado de fichajes 2026

Trato hecho: Pachuca vuelve a ceder a un delantero y jugará en Chile

No hay fútbol en Chillán: Ñublense cancela esperada "Noche Roja"
Chile

No hay fútbol en Chillán: Ñublense cancela esperada "Noche Roja"

"Toma la delantera": telefonazo de Colo Colo a arquero de otro club chileno
Colo Colo

"Toma la delantera": telefonazo de Colo Colo a arquero de otro club chileno

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo