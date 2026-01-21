Ñublense tuvo una compleja temporada donde no logró clasificar a ninguna de las competencias internacionales para este 2026, escenario que busca cambiar para la nueva temporada, donde revelan que tendrían todo listo para fichar a figura argentina.

El equipo comienza un nuevo ciclo de la mano de Juan José Ribera, quien asumió como entrenador, donde ya anunció a distintos refuerzos para este año, entre ellos Franco Rami e Ignacio Jeraldino. Sin embargo, hay un joven jugador que podría sumarse al plantel rojo.

La figura argentina que está cerca de fichar por Ñublense

Según reveló el comunicador Facundo Priante, Ignacio Tapia, jugador de Belgrano de Córdova y Seleccionado Argentino de las categorías Sub-15 y 17, podría salir a préstamo a Ñublense. “El volante creativo de 21 años, tendría las negociaciones avanzadas para llegar a préstamo hasta fin de año”.

“De concretarse, se reencontraría con Franco Rami, quienes compartieron plantel de Reserva”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, el medio Rincón del Rojo señaló que el equipo avanzó para su incorporación del jugador que viene de estar a préstamo en Barracas Central.

“Destacando por su despliegue físico y orden táctico en la zona media. De esta manera, el cuadro chillanejo continúa reforzando su plantel con miras a la temporada, mientras la dirigencia sigue activa en el mercado de pases.

Ñublense se refuerza para el 2026

La Longaniza Mecánica tuvo un duro 2025 quedando fuera de las competencias internacionales, por lo que para este 2026 ya anunció importantes refuerzos.

El equipo anunció las incorporaciones de Diego Céspedes, Felipe Campos, Carlos Salomón, Joaquín González, Hernán Muñoz Franco Rami, Ignacio Jeraldino y el regreso de Manuel Rivera.

Asimismo, el club selló la continuidad de Sebastián Valencia, Lorenzo Reyes, Osvaldo Bosso y Gabriel Graciani.

Por otra parte, entre las salidas, en cambio, se encuentra la de Patricio Rubio, experimentado delantero quien no renovó su vínculo con los Diablos Rojos y fichó por Unión Española, equipo que perdió la categoría en 2025 y disputará la Primera B.