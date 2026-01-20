Se esperaba que este martes 20 de enero, en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, la escuadra de Ñublense presentaría a sus nuevos refuerzos para la temporada 2026 en la llamada “Noche Roja”, donde jugarían además un amistoso ante Rangers de Talca.

Era la única oportunidad que tendrían los fanáticos del cuadro chillanejo para ver en cancha al equipo de Juan José Ribera, que tiene como obligación mejorar ostensiblemente lo que realizaron en el tramo final de 2025, donde pese a una larga mala racha de resultados, se mantuvo en Liga de Primera.

Sin embargo, la contingencia obligó a tomar medidas. La grave emergencia que se vive en las regiones de Ñuble y Biobío como consecuencia de los incendios forestales, echaron por tierra la posibilidad de que los hinchas de Ñublense vean a su equipo.

ver también Sigue el ejemplo de otra promesa en U de Chile: el nuevo club de Flavio Moya en primera división

Ñublense sufre consecuencias de emergencia por incendios

Por medio de un comunicado oficial, la institución confirmó que “las autoridades regionales tomaron la decisión de suspender la ‘Noche Roja’ programada ante Rangers de Talca”, y agrega que la medida “responde a un criterio de responsabilidad y empatía“.

“Frente a la compleja situación que viven numerosas familias, así como al trabajo que actualmente desarrollan equipos de emergencia y autoridades”, comentó Ñublense la suspensión del evento, por lo que “agradecemos la comprensión de nuestros hinchas, Rangers y todos los involucrados”.

El comunicado por la suspensión de la Noche Roja (Ñublense)

Publicidad

Publicidad

Los refuerzos de los “Diablos Rojos” para 2026

Además de la llegada del entrenador Juan José Ribera, los chillanejos anunciaron las incorporaciones de Carlos Salomón (Copiapó), Joaquín González (Curicó), Manuel Rivera (La Serena), Franco Rami (Belgrano, ARG), Felipe Campos (Unión La Calera), Diego Céspedes (Cobresal) e Ignacio Jeraldino (Unión Española). A ellos se suman las renovaciones de Sebastián Valencia, Gabriel Graciani, Osvaldo Bosso y Lorenzo Reyes.

¿Cuándo debutan en Liga de Primera?

El primer encuentro de Ñublense en el Campeonato Nacional 2026 será este domingo 1 de febrero, cuando visiten a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, a partir de las 20:00 horas.