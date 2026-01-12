En la U de Chile tienen muchas esperanzas en el rendimiento de Flavio Moya, pero también están conscientes de que el tiempo pasa. Y que el técnico centrocampista necesita sumar la mayor cantidad de minutos posibles. Por eso mismo, estaba decidida su salida a préstamo.

Ñublense, cuadro donde jugó la temporada 2024, había iniciado algunas gestiones para ficharlo. También mostró interés el Liverpool de Uruguay, pero eso nunca se formalizó en una propuesta directa a la gerencia deportiva de Azul Azul que lidera Manuel Mayo.

En ese contexto, apareció otra opción que se vislumbra más atractiva para él. Al menos desde el punto de vista de los ‘minutos garantizados’. Seguirá el mismo camino de otra promesa mundialista Sub 20 del Romántico Viajero: Agustín Arce, quien terminó la temporada pasada en Deportes Limache a préstamo.

Agustín Arce jugó 10 partidos en Deportes Limache, donde sumó 409 minutos. (Sebastián Cisternas/Photosport).

La misma institución que afina algunos detalles para recibir a Moya. Según supo RedGol, Moya está a punto de pasar a ser una opción más en el plantel que encabeza Víctor Rivero. El Tomate Mecánico se mantuvo en la máxima categoría y fue finalista de la Copa Chile, aunque perdió por penales ante Huachipato. Y necesita un jugador para computar los 1.890 minutos Sub 21 exigidos en las bases.

Marcelo Díaz le da un cariñoso abrazo a Flavio Moya, uno de los jóvenes que saldrá de la U. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Flavio Moya saldrá a préstamo de la U de Chile rumbo a Deportes Limache

Flavio Moya seguirá ligado a la U de Chile, pero disputará esta campaña en Deportes Limache, un club que se ha movido muchísimo en el mercado de fichajes. Por ejemplo, recibió desde Deportes Concepción los retornos de Carlos Morales y de Josué Ovalle.

Flavio Moya en acción por Ñublense ante O’Higgins. Lo marca Bryan Rabello. (Jorge Loyola/Photosport).

También llegó el argentino Gonzalo Sosa desde Ñublense como agente libre. Se reencontró con su ex compañero Joaquín Montecinos, con quien coincidió en Deportes Melipilla. Y con el trasandino Marcos Arturia, quien se sumó a la plantilla desde Banfield.

Otro que dirá presente en el cuadro limachino es Jean Meneses, quien retornó desde Vasco da Gama de Brasil al fútbol chileno. El Halcón Claudio González arribó al club desde Everton para suplir la salida de Nicolás Peranic, experimentado portero que salió a San Luis de Quillota. Se arma el Tomate Mecánico para afrontar la exigente campaña 2026. Y el estreno será ante Colo Colo.