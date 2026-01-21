Universidad de Chile aseguró el fichaje de Juan Martín Lucero, algo que tiene muy feliz a Mauricio Pinilla. Por esta razón, el ex goleador le puso una alta meta al argentino.

Luego de largas negociaciones, Lucero fue presentado como nuevo refuerzo del Romántico Viajero. Más allá de todo el morbo que ha levantado su pasado en Colo Colo, el delantero llega con una presión importante para ponerle fin al problema con los delanteros azules.

La exigencia de Pinilla a Lucero

Desde la salida de Joaquín Larrivey, Universidad de Chile ha tenido un verdadero karma con los goleadores. Cristian Palacios, Ronnie Fernández, Luciano Pons, Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio, no terminaron de convencer. Mauricio Pinilla confía en que Lucero termine con estos problemas.

“Lo que pasa con Lucero es que yo creo que la U hace varios años no ha tenido un delantero de 20 goles por temporada y esa es la ilusión que se hace el hincha de la U y los dirigentes de la U, porque Lucero marcó 20 goles en la temporada en Colo Colo“, indicó Pinigol en Radio Agricultura.

Por todo lo explicado, es que el máximo anotador chileno en la Serie A de Italia exige que Juan Martín Lucero llegue a 20 goles en el 2026. Una cifra compleja, ya que en los Azules desde Larrivey en el 2021 que nadie llega a esa cantidad.

“Ya conoce el paño, ya sabe lo que es marcar 20 goles, un equipo que quiere ser campeón, necesita un delantero de 20 goles por temporada o repartirse 10 goles por cuatro delanteros y que marquen 40, pero necesitas un delantero de 20 goles por temporada y ese es Lucero“, detalló Pinilla.

Larrivey anotó 21 goles en 2021. Fue el último gran goleador de la U. Imagen: Photosport

“Hoy día la posibilidad que tiene la Universidad de Chile más Octavio Rivero y Eduardo Vargas, vamos a ver cómo los va a distribuir, Lucero es un jugador de 20 goles por temporada y por eso lo trajeron y lo pagaron más caro“, cerró el bicampeón de América con La Roja.