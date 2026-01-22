Una de las principales ausencias que tuvo Boca Juniors durante su pretemporada fue el delantero chileno Carlos Palacios, quien estaba recuperándose de una sinovitis en su rodilla derecha, que ya le provocó molestias en 2025.

La idea de su entrenador Claudio Úbeda era que pudiera estar al 100 por ciento físicamente para el comienzo de la temporada 2026 en el fútbol argentino; sin embargo, tal parece que los hinchas y los chilenos tendremos que esperar un tiempo más.

¿Jugará Carlos Palacios en inicio de temporada con Boca?

Fue el periodista Emiliano Raddi, de la cadena ESPN, quien reveló que dentro de los futbolistas que hicieron fútbol este jueves en el Boca Predio, en la localidad bonaerense de Ezéiza, no estaba “La Joya”. Incluso, se advierte que no estará a disposición este domingo.

A la hora de dar a conocer la formación del “xeneize” para su estreno en el Apertura 2026, el reportero indicó sobre las bajas en el mediocampo que “Rodrigo Battaglia no figura debido a la lesión que tiene en el Tendón de Aquiles. Carlos Palacios atraviesa una situación similar y por ahora no es opción“.

De hecho, en el cambio de esquema que introducirá el técnico Úbeda esta campaña con Boca, inicialmente el chileno no aparece en los planes, aunque puede jugar en tres posiciones: como enganche, extremo o incluso de “falso nueve”.

Los números de la “Joya” en 2025

En su primera temporada con la camiseta de Boca Juniors, Carlos Palacios disputó un total de 2.724 minutos en 36 encuentros entre torneos locales, Copa Libertadores y Mundial de Clubes. Registró tres goles y cuatro asistencias.

¿Cuándo juega el Xeneize?

La escuadra azul y oro recibirá en La Bombonera a Deportivo Riestra por la primera fecha de la Zona A del Apertura 2026 en Argentina, este domingo 25 de enero desde las 18:30 horas.