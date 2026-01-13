Es tendencia:
Carlos Palacios provoca terremoto en Brasil: Club a la Justicia por millonaria deuda

La Justicia de Río Grande do Sul ordenó el congelamiento de las cuentas de esta institución, por no pago de dinero al representante de "La Joya".

Por Alfonso Zúñiga

Carlos Palacios provoca terremoto judicial en Brasil.
© Getty ImagesCarlos Palacios provoca terremoto judicial en Brasil.

Si bien el presente del atacante chileno Carlos Palacios está en Boca Juniors, entre el 2021 y 2023 tuvo un paso irregular por el fútbol brasileño, donde vistió las camisetas del Vasco da Gama e Inter de Porto Alegre.

Más allá de su nivel futbolístico, el paso que tuvo por el gigante sudamericano provocó en este 2026 un terremoto financiero que llegó hasta la Justicia, y que tiene a uno de sus ex equipos al borde del colapso económico.

Carlos Palacios provoca terremoto económico en Brasil

Según reportan medios como ESPN y Globoesporte, el Juzgado Civil del Foro Central de Porto Alegre decidió congelar todas las cuentas bancarias ligadas al Internacional, club donde fueron leyendas chilenos como Elías Figueroa y Charles Aránguiz.

El motivo es que el representante Pablo Leclerc, quien condujo la llegada de Palacios a Brasil, entabló una demanda contra el “Colorado” por el no pago de comisiones que le corresponden a esta transferencia que se concretó en marzo del 2021.

El acuerdo implicaba que el Inter debía pagar una deuda de US$154 mil dólares en cuatro pagos de US$38.500, de los que únicamente pagaron dos, por lo que sumados intereses, el club gaúcho le debe hoy al agente más de US$130 mil, lo que impide que puedan realizar contrataciones para la temporada 2026.

El dictamen judicial provocó que el elenco de Porto Alegre se contacte con el representante de Palacios para resolver la situación tras el receso judicial y así acabar con un conflicto que les tiene complicados para la presente campaña.

Carlos Palacios provoca crisis financiera en Inter de Porto Alegre (Getty Images)

Los números de “La Joya” en Inter

El paso de Carlos Palacios por el elenco gaúcho se registró entre marzo del 2021 y abril del 2022, cuando pasó a Vasco Da Gama. Disputó 35 encuentros entre torneos locales y Copa Libertadores. No convirtió goles y realizó tres asistencias.

