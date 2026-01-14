Es tendencia:
“No venimos de paseo a Primera”: presidente de Concepción saca pecho por los Lilácticos

El León de Collao armó uno de los mejores planteles del fútbol chileno en su ascenso a la máxima categoría.

Por César Vásquez

Deportes Concepción quiere ser protagonista en 2026.
Uno de los equipos que más ruido ha causado en el mercado, es Deportes Concepción. Su presidente, Diego Livingstone, mostró su orgullo con el plantel armado.

Lo del León de Collao fue meteórico. Partieron el 2025 en Segunda División Profesional, pero una sanción a Melipilla les dio el título y ascenso a la Primera B. Una vez ahí, se metieron en la Liguilla y consiguieron el pasaje a Primera División. Todo en menos de un año.

Los refuerzos de Concepción

Deportes Concepción realizará la Noche Lila, donde jugará un duelo amistoso ante Coquimbo Unido y aprovecharán de presentar a sus refuerzos. El presidente Diego Livingstone ya avisó que no hay incorporaciones de último minuto para el evento.

“No hay ningún tapado, es lo que tenemos ya. Hemos hecho bastante esfuerzo, necesitamos llegar bien a Primera División. El año pasado nos habíamos armado para pelear Segunda División y de repente subimos a la Primera B”, indicó el dirigente a RedGol.

Entre los jugadores que han llegado a Deportes Concepción, destaca la presencia de Cristián Suárez, Jorge HenríquezLeonardo ValenciaMisael DávilaNery Veloso y Brayan Véjar, entre otros.

Ahora a pisar fuerte en Primera. No venimos de paseo, sino que venimos a quedarnos y a marcar buena presencia. A competir y a consolidarnos en Primera”, explicó Livingstone con orgullo. Sabe que será una temporada compleja en la máxima categoría.

“Tenemos un equipo bastante parejo en todas las líneas. Si ven tenemos un plantel bastante largo, vamos a jugar cerca de 40 partidos en todas las competiciones. Tenemos buena competencia interna”, complementó. Deportes Concepción jugará la Noche Lila ante Coquimbo este miércoles 14 de enero a las 18:00 horas.

Deportes Concepción consiguió el ascenso ante Cobreloa el 2025. Imagen: Photosport

Esperamos que lleguen más de 15 mil personas. Claudio Palma relata y tengo entendido que viene Pedro Carcuro. Queríamos que fuera un partido entretenido, ante el campeón actual, así que a pisar fuerte altiro”, cerró el presidente de los Lilácticos.

