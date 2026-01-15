Es tendencia:
Fútbol chileno

En Coquimbo avisan que quieren seguir siendo imbatibles y meten miedo: “Hambre de…”

El entrenador de los Piratas, Hernán Caputto, valoró el estreno ganador de su equipo ante Deportes Concepción y se anima.

Por Carlos Silva Rojas

Coquimbo Unido quiere repetir la campaña que hizo en 2026.
Coquimbo Unido en 2025 se alzó como uno de los mejores equipos en la historia del fútbol chileno, lo cual le permitió ganar por primera vez el título del Campeonato Nacional con un rendimiento memorable.

Como le ocurre a muchos equipos de menor convocatoria y que son campeones, los Piratas perdieron a muchas piezas claves, entre ellos al entrenador Esteban González, quien partió a Quéretaro de México.

Al Chino González lo reemplazó el argentino nacionalizado chileno Hernán Caputto, quien se estrenó en Coquimbo con una victoria por 2-1 ante Deportes Concepción en La Noche Lila y tiene mucho optimismo de cara al futuro.

Hernán Caputto confía en que Coquimbo mantendrá el nivel

El DT de los comquimbanos conversó con Bolavip y señaló que espera que su equipo mantenga el nivel de 2025, por lo que se ilusiona con hacer cosas grandes en el puerto.

“Muy contento, pero principalmente porque creo que el equipo mantiene esa intensidad, esa hambre de gloria, de seguir ganando, con una muy alta competitividad, entonces eso es muy bueno”, dijo el estratega.

Luego, el ex DT de Universidad de Chile habló del mercado de fichajes: “yo siempre digo que hasta que no esté cerrado el libro de pases, siempre puede haber una posibilidad más de traer gente”.

Hernán Caputto valora el debut de Coquimbo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Estoy conforme con el plantel, contento. No se trata de traer por traer, sino de estar atentos si se necesita en algún puesto”, dijo Caputto.

Coquimbo Unido tendrá como primer desafío las semifinales de la Supercopa, donde se medirá con Deportes Limache.

