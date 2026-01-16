Colo Colo tiene a su último refuerzo. Este viernes, el Cacique presentó a un nuevo fichaje de cara a la temporada 2026: el delantero argentino de 27 años Maximiliano Romero, proveniente de Argentinos Juniors, quien el segundo semestre de 2025 jugó en O’Higgins de Rancagua.

Con esta incorporación, los albos suman cuatro rostros nuevos de cara a la temporada 2026, lo que hacía pensar que el plantel estaba cerrado. Sin embargo, Aníbal Mosa dio una señal importante durante la presentación del delantero.

El plantel no está cerrado, señaló el mandamás de Blanco y Negro. Al respecto, Mosa explicó que los cuatro puestos clave –lateral derecho, central zurdo, central derecho y centrodelantero– ya están cubiertos, pero que habrá una reunión entre Daniel Morón, Fernando Ortiz y el directorio para evaluar si el técnico tiene alguna aprensión sobre alguna posición.

“Nosotros le vamos a entregar estos antecedentes y esta situación al cuerpo técnico, que los evaluará, empezará a entrenar, a conversar y a tomar rodaje. Luego nos reuniremos, tanto Daniel como Fernando Ortiz, con los directores para escuchar si el técnico tiene alguna aprensión sobre alguna posición en la cancha” señaló al respecto Aníbal Mosa.

¿Un portero es una posibilidad? Sobre este tema, Mosa fue claro y dijo: “Ustedes saben que se ha hablado mucho del arquero, pero estamos abiertos a escuchar al técnico antes de tomar cualquier decisión adicional” , dejando entrever que podrían haber sorpresas en el mercado.

Posteriormente, el presidente recalcó que la opinión del técnico sigue siendo clave, aunque dentro del directorio también hay otras visiones: “El gerente técnico tiene una opinión, yo tengo otra y otros directores tienen la suya, pero siempre ponemos al equipo por delante. Si llegamos a un consenso, no tenemos ningún problema”, afirmó.

En resumen: Colo Colo podría moverse otra vez en el mercado antes de que se cierre la temporada. Por ahora, la única certeza es que los puestos estratégicos pedidos por Ortiz están cubiertos.