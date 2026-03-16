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Colo Colo

Formación de Colo Colo: Ortiz repite fórmula de Audax ante Huachipato para ir por la cima

El entrenador argentino encontró finalmente la fórmula del éxito, por lo que volverá a dejar a Javier Correa en la banca

Por Alfonso Zúñiga

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La formación de Colo Colo para enfrentar a Huachipato.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLa formación de Colo Colo para enfrentar a Huachipato.

Le tomó bastante tiempo al entrenador argentino Fernando Ortiz, pero tal parece que después de seis jornadas en Liga de Primera, encontró el equipo titular en Colo Colo para ir en busca de ser el exclusivo líder del fútbol chileno.

Luego de la derrota como local en el Superclásico, y cuando más se discutía la continuidad del “Tano”, el técnico ajustó piezas para tomar una drástica decisión como sacar a Javier Correa del 11 titular. Una medida que resultó a la perfección.

Por ello, y tras las buenas sensaciones que le dejó al técnico Ortiz el equipo que jugó en la victoria ante Audax Italiano en La Florida, de cara al duelo ante Huachipato que cierra la jornada 7, no se esperan mayores sorpresas en Colo Colo.

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Se acabaron las discusiones. Fernando De Paul se mantendrá en la portería. Delante de él, continuará el tridente de centrales compuesto por Arturo Vidal de líbero, más Jonathan Villagra y el uruguayo Joaquín Sosa a sus costados.

Para el mediocampo, Colo Colo repetirá con Jeyson Rojas y el seleccionado nacional Diego Ulloa por las bandas; otro trío en zona media con Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón y Álvaro Madrid, que está más adelante del resto.

Mientras que en funciones de ataque, aparece dos refuerzos para esta temporada 2026 como Lautaro Pastrán para ser el enlace entre los volantes y el único delantero, que es el trasandino Maximiliano Romero.

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La formación titular del Cacique

Así las cosas, Colo Colo enfrentará a Huachipato con Fernando de Paul en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la defensa; Jeyson RojasVíctor Felipe MéndezTomás AlarcónÁlvaro Madrid, Diego Ulloa; y Lautaro Pastrán en el mediocampo; y Maximiliano Romero en la delantera.

Mientras que en la banca estarán el portero Gabriel Maureira; los defensores Matías Fernández Cordero, Javier Méndez y Erick Wiemberg; el volante Claudio Aquino; más los atacantes Leandro Hernández, Francisco Marchant, Javier Correa y Yastin Cuevas.

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